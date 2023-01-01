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網拍妹賣猛虎糖含壯陽藥賺83萬 搬出身障父母求輕判遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子涉嫌在網路賣場，販售6000多包含有壯陽藥的馬來西亞猛虎糖，獲利83萬餘元，經衛福部購買檢驗後，發現含壯陽藥成分「Tadalafil」。吳女以雙親狀況求輕判，二審以吳女過去已有販售該商品獲緩刑紀錄，判刑5月確定。

判決指出，吳姓女子涉嫌進口含有壯陽藥成分「Tadalafil」的猛虎糖，在蝦皮賣場上販售，去年2月16日，衛福部食藥署人員下單購買後，驗出藥物成分，因此將全案依違反藥事法移送法辦。

經查，吳女在該蝦皮賣場，涉嫌販售6000多包的猛虎糖，獲利83萬餘元，吳女承認犯行，但請求法官審酌，雖然具有大學學歷，但因為家境狀況不佳，為了撫養有身心障礙的父母，才會販售商品，請法官減刑，一審依違反藥事法，判刑5月，得易科罰金15萬元。

吳女上訴二審，仍用相同理由，台中高分院審酌，吳女在2021年間，已有販售含有相同陳分的汗馬糖5500顆，獲得彰化地檢署緩起訴處分，而且仍在緩起訴期間，又犯下相同犯行，除造成政府機關難以有效管理之漏洞外，也對國民健康及用藥安全的危害，在客觀上沒有引起一般同情之處，駁回吳女上訴，判刑確定。

台中市吳姓女子涉嫌販售含有壯陽藥成分的糖果，台中高分院判刑5月確定。圖／本報資料照
台中市吳姓女子涉嫌販售含有壯陽藥成分的糖果，台中高分院判刑5月確定。圖／本報資料照

馬來西亞 衛福部 彰化

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