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地政士吞客戶78萬土增稅 允賠償土地卻神隱 法官駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣張姓男子是地政士，2017年5月間收了客戶78.9萬現金，本要協助繳納土地增值稅，卻私吞。一審時，張未賠償損失，遭判刑10月、沒收78.9萬元，張上訴二審，允諾賠償名下土地，請法官不要宣告沒收，卻將手機變更空號、也未與被害人聯繫。法院審結，駁回上訴確定。

判決指出，苗栗縣張姓男子是地政士，2017年5月間，曾姓客戶購買新竹縣一筆土地，收了對方78.9萬元的土地增值稅，轉交給張，以利後續辦理相關土地登記、土增稅繳納事宜，不過張收了錢之後，卻將該筆現金侵占，沒有繳納給縣府稅捐稽徵局，曾經縣府通知後，為避免土地移轉登記遭塗銷，又自行補繳了78.9萬元的土增稅。

曾姓客戶提出業務侵占告訴，一審認定，張有公共危險前科，曾遭判刑，又在執行期滿的5年內，故意再犯有期徒刑以上之罪，難認素行良好，加上沒有賠償被害人損失，達成和解，依法判刑10月，沒收犯罪所得78.9萬元。

張男上訴台中高分院，辯稱願意塗銷名下已設定抵押20年的土地，並將該筆土地移轉給曾姓客戶，以賠償損失，希望二審法官，不要宣告沒收，不過案件在二審審理的3個月期間，張男都沒有與被害人聯繫，被害人以LINE、電話聯繫，張男都沒有回應，法官當庭撥打張男手機，發現已成空號。

合議庭審酌，張男雖然允諾賠償，但直至法院宣判，都沒有履行跟被害人允諾的條件，所以二審審理後，認為一審針對量刑、犯罪所得沒收部分，都已有考量到，沒有二審需要重新審酌的地方，因此駁回張男上訴，全案確定。

苗栗縣張姓地政士涉嫌侵占客戶的土地增值稅，台中高分院駁回上訴。圖／本報資料照
苗栗縣張姓地政士涉嫌侵占客戶的土地增值稅，台中高分院駁回上訴。圖／本報資料照

客戶 侵占 苗栗縣

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