誣告車貸本票簽名被人偽造 筆跡鑑定戳破謊言

33歲陳姓男子辦理購買中古車貸款，簽下本票將車子登記在女友名下後， 因與女友發生車貸繳納糾紛，竟涉嫌向台南地檢署控告有人偽造他簽名；但檢察官將本票上簽名送鑑定，查出筆跡是陳的字跡後起訴。台南地院依陳違反未指定犯人誣告罪，判處3月徒刑，得易科罰金，案可上訴。

南檢查出，陳於2015年為購買中古車，由女友登記為車主，陳為保證人向汽車公司辦理貸款。陳於同年8月5日，在面額17萬元本票發票人欄位簽名。另於授權書立書授權書人欄位簽名，以示授權汽車公司得自行填載發票日、本票金額及到期日，並行駛票據上權利後，將本票、授權書將交付與汽車公司。

陳明知本票、授權書上所載簽名都是他本人所簽，竟於2021年3月2日到台南地檢署申告稱，他收到汽車公司強制執行的單子，閱卷發現本票上的名字不是他簽的，不知道是何人以他的名字簽本票，要告對方偽造文書。