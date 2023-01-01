誣告車貸本票簽名被人偽造 筆跡鑑定戳破謊言
33歲陳姓男子辦理購買中古車貸款，簽下本票將車子登記在女友名下後， 因與女友發生車貸繳納糾紛，竟涉嫌向台南地檢署控告有人偽造他簽名；但檢察官將本票上簽名送鑑定，查出筆跡是陳的字跡後起訴。台南地院依陳違反未指定犯人誣告罪，判處3月徒刑，得易科罰金，案可上訴。
南檢查出，陳於2015年為購買中古車，由女友登記為車主，陳為保證人向汽車公司辦理貸款。陳於同年8月5日，在面額17萬元本票發票人欄位簽名。另於授權書立書授權書人欄位簽名，以示授權汽車公司得自行填載發票日、本票金額及到期日，並行駛票據上權利後，將本票、授權書將交付與汽車公司。
陳明知本票、授權書上所載簽名都是他本人所簽，竟於2021年3月2日到台南地檢署申告稱，他收到汽車公司強制執行的單子，閱卷發現本票上的名字不是他簽的，不知道是何人以他的名字簽本票，要告對方偽造文書。
檢察官將本票、授權書筆跡送鑑定後，鑑定上開簽名為陳本人親簽後法辦、起訴。法官認為，陳所為觸犯刑法第171條第1項未指定犯人誣告罪，陳無端耗費刑事犯罪偵查資源，妨礙國家公權力正確行使，但念及在審理程序時坦承犯行，也沒有人因陳誣告犯行，受刑事訴追等一切情狀，判處有期徒刑3月。
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