快訊

「國民法官」元旦上路！多數人仍不清楚 判決能否接地氣未知

國民法官新制／「我有三高」不想當國民法官... 怎麼紓壓法院最擔心

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

國民法官新制正式上路，司法院推估全台法院收案量以台中為最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭的法官認為，新制能否順利推行，重點在於民眾的參與度，盼國民法官判決後有正向反饋，提高未來國民參與意願。

一名國民法官專庭法官指出，國民法官制度施行後，最擔心民眾不想來法院、參與程度不高，若民眾意願持續不高，國民法官制度在第一步就「卡關」，因此法院除適度釋疑審判程序、解釋法律，也盡可能全面照料國民法官的身心靈，讓參與過的國民法官有正面迴響，提升未來民眾參與意願。

他說，法院設有專線供民眾詢問，在發放備選國民法官通知書後，專線接到最多的詢問是「不想參加」，理由包括「年紀大了能否不要參加」、「我有三高、開庭那麼久、沒辦法來」等，或想把機會轉給家人。

法官表示，依模擬法庭經驗來看，雖願意參與模擬的民眾多已做好心理建設，仍發現他們壓力很大，連回家都在思考案件，何況未來實際擔任國民法官的素人，肩上的擔子會更沉重。

另外，模擬法庭畢竟是拿實際已判決案件來「演練」，判決結果不會真的影響被告，但今起國民法官正式「提槍上陣」，結果足以影響被告一生，確實不能忽視他們心理負荷，尤其各法院參與首件國民法官案的民眾，還得面對媒體、輿論壓力。

司法院刑事廳表示，國民法官新制正式上路，各法院最擔心是國民法官的心理健康，例如審判造成心理壓力、擔心違反保密義務等，反而不是審判過程上的問題；司法院也有擬定心理支持計畫，讓各法院與地方心理諮商師等單位合作，適時提供國民法官紓壓方法和尋求幫助的管道。

台北地方法院國民法官法庭職業法官歐陽儀（左）、趙書郁日前參加國民法庭揭牌典禮。圖／聯合報系資料照
台北地方法院國民法官法庭職業法官歐陽儀（左）、趙書郁日前參加國民法庭揭牌典禮。圖／聯合報系資料照

國民法官 司法院 桃園

延伸閱讀

「國民法官」明年元旦上路 台中桶屍等至少6凶案將採新制審理

國民法官倒數5天上路…制度不適合台灣？她曝參與模擬後感想

國民法官現身說法 新制度上路需全民共同參與

國民法官新制112年上路 83%民眾認為會讓司法更好

相關新聞

「國民法官」來了 ！多數人不清楚義務 判決能否接地氣未知

蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路，未來針對重大殺人命案、酒駕致死等民眾關注的案件，有機會由六名國民...

不懂法律能當國民法官？ 素人真心話：斷人生死心忐忑

「我不懂法律，真的可以當國民法官？」全國各法院過去一年多舉辦一一一場次國民法官審理的模擬法庭，多名素人法官都會提出相同的...

國民法官新制／國民審案 檢方強化被害者

國民法官制度今天上路，那些案件可能成為全國首件國民法官審理案件受矚目，依司法院統計，符合國民法官審理的案件以台中最多，預...

國民法官新制／法官：民眾參與度 成敗關鍵

國民法官新制上路，司法院推估全台法院收案量以台中最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭法官認為，新制能否順利推行...

國民法官新制／「我有三高」不想當國民法官... 怎麼紓壓法院最擔心

國民法官新制正式上路，司法院推估全台法院收案量以台中為最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭的法官認為，新制能否...

國民法官新制／尊重國民法官判決？ 上訴審仍能撤銷死刑

國民法官制度盼讓有不同生活經驗、價值觀的人參與審判，因重大刑案仍是三級三審，國民法官制僅在一審運行，上級審是否買帳，攸關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。