國民法官新制／「我有三高」不想當國民法官... 怎麼紓壓法院最擔心
國民法官新制正式上路，司法院推估全台法院收案量以台中為最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭的法官認為，新制能否順利推行，重點在於民眾的參與度，盼國民法官判決後有正向反饋，提高未來國民參與意願。
一名國民法官專庭法官指出，國民法官制度施行後，最擔心民眾不想來法院、參與程度不高，若民眾意願持續不高，國民法官制度在第一步就「卡關」，因此法院除適度釋疑審判程序、解釋法律，也盡可能全面照料國民法官的身心靈，讓參與過的國民法官有正面迴響，提升未來民眾參與意願。
他說，法院設有專線供民眾詢問，在發放備選國民法官通知書後，專線接到最多的詢問是「不想參加」，理由包括「年紀大了能否不要參加」、「我有三高、開庭那麼久、沒辦法來」等，或想把機會轉給家人。
法官表示，依模擬法庭經驗來看，雖願意參與模擬的民眾多已做好心理建設，仍發現他們壓力很大，連回家都在思考案件，何況未來實際擔任國民法官的素人，肩上的擔子會更沉重。
另外，模擬法庭畢竟是拿實際已判決案件來「演練」，判決結果不會真的影響被告，但今起國民法官正式「提槍上陣」，結果足以影響被告一生，確實不能忽視他們心理負荷，尤其各法院參與首件國民法官案的民眾，還得面對媒體、輿論壓力。
司法院刑事廳表示，國民法官新制正式上路，各法院最擔心是國民法官的心理健康，例如審判造成心理壓力、擔心違反保密義務等，反而不是審判過程上的問題；司法院也有擬定心理支持計畫，讓各法院與地方心理諮商師等單位合作，適時提供國民法官紓壓方法和尋求幫助的管道。
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