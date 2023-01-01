國民法官新制／尊重國民法官判決？ 上訴審仍能撤銷死刑

國民法官制度盼讓有不同生活經驗、價值觀的人參與審判，因重大刑案仍是三級三審，國民法官制僅在一審運行，上級審是否買帳，攸關成敗。司法最大民怨無疑是凶殘殺人者「不判死刑」，越是上級審越不願判死刑，縱火害死6命的湯景華4度被判死，最高法院自為改判無期徒刑是「經典案例」，人民如何相信司法會「融入人民法感情」？

不僅上級審可能撤銷原判決，即使在一審，也不是國民法官「說了算」。國民法官法規定要判被告有罪，須有6票以上同意，且國民法官與法官雙方都要有同意票，換句話說，即使6名法官一致認為被告有罪，但拿不到職業法官「1票」也無法定罪；在量刑部分，要有5票以上的同意票，同樣國民法官和職業法官都要有同意票，死刑的同意票更要有6票以上。

據司法院統計，111場次模擬法庭沒有1件判死刑，但因原始案例也沒有死刑定讞案件，因此無從比較國民法官是否就判得比較輕。依照國民法官法的精神，除非明顯地違背論理法則、經驗法則，否則上級審應尊重國民法官的判決結果，不應以「瑕疵」而撤銷改判。

未來國民法官法庭會否成為檢、辯的表演舞台？一名女法官表示「這是趨勢」。她說，為了讓國民法官相信自己的主張，檢察官和辯護律師勢必「戲劇化」，以讓國民法官聽得懂，但仍應以法律專業為本；目前公訴檢察官都有受相關訓練，反倒是法扶律師可能經驗不足，可能有武器不對等的問題。

司法院刑事廳指出，依2019至2020年檢方偵查終結案號數，推估全國22間法院國民法官收案量，台中為首位，預計1年有36件，其次是桃園32.3件，第三為新北30.7件；全國法院也多設有國民法官專庭，除了連江、金門、澎湖地方法院外，其餘縣市共設50個專庭，有157名法官。台中地院設了7個國民法官專庭，比台北、新北、桃園、士林地院等3個專庭還多。

經地方法院審核後，列入今年度備選國民法官複選名冊人數共有11萬9322人。成效評估委員會每年將提出報告，並在2023年開始起算6年後，評估成效好壞再決定是否擴大辦理，或停止施行。 蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路。圖為雲林地院模擬國民法官審理重大案件，國民法官和職業法官一起坐上法官席審案。圖／聯合報系資料照 國民法官 Q&A

資料來源／司法院 製表／曾健祐