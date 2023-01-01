新義務還要保密 「國民法官」來了…判決能否接地氣未知

蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路，未來針對重大殺人命案、酒駕致死等民眾關注的案件，有機會由6名國民法官和3名職業法官組成的合議庭來審理。近兩年來，司法院不斷宣傳國民法官新制，但僅兩成國人清楚法定義務，另一成八則「狀況外」，改革能否達到讓判決「接地氣」的成效，沒人能說得準。

蔡總統在2016年就職演說中，提及司法無法親近人民、不被人民信任、無法有效打擊犯罪，且失去作為正義最後一道防線的功能，除宣示要召開司法改革國是會議，並提出「人民參與審判」是司改一大重點。

司法院主管的「國民法官法」在2020年完成修法後，今年1月1日起施行。適用國民法官審理的案件，必須是最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪而發生死亡等罪，等於包括重大貪汙罪、殺人、強盜殺人、酒駕造成被害人死亡、犯性侵害造成被害人重傷或死亡等案件。

今天起，年滿23歲，完成義務教育的中華民國國民，都可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法檯上，共同判審理案件，包括判決有罪、無罪，以及決定刑責多重。開庭時，除3名職業法官顯名外，6名國民法官在法檯上的座位前方不會顯示名字，以「1」至「6」編號代表。

不過，國民法官制僅在一審運行，但重大刑案在審理程序上仍須經三級三審定讞，上級審的專業法官最後判斷是否國民法官判決結果一致，仍待觀察。

此外，司法院過去兩年雖已在全國舉辦上百場國民法官模擬法庭，但國民法官制度是否真能改善國人對司法的信任，沒有人敢打包票，甚至連法律人都有許多不看好的聲音。

民間司改團體已成立民間監督國民法官施行聯盟，表示將協助民眾成為具批判能力的國民法官，監督國民法官施行成效。

以司法院去年底委託進行的民調顯示，34.1%的國人能接受3天以內的審判期程，占最多數，但日本裁判員制度平均審理1起案件得耗時8.2天，若國人發現審理曠日廢時而影響到生活、工作，是否還願意當國民法官恐是考驗。