快訊

「國民法官」元旦上路！多數人仍不清楚 判決能否接地氣未知

新義務還要保密 「國民法官」來了…判決能否接地氣未知

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路，未來針對重大殺人命案、酒駕致死等民眾關注的案件，有機會由6名國民法官和3名職業法官組成的合議庭來審理。近兩年來，司法院不斷宣傳國民法官新制，但僅兩成國人清楚法定義務，另一成八則「狀況外」，改革能否達到讓判決「接地氣」的成效，沒人能說得準。

蔡總統在2016年就職演說中，提及司法無法親近人民、不被人民信任、無法有效打擊犯罪，且失去作為正義最後一道防線的功能，除宣示要召開司法改革國是會議，並提出「人民參與審判」是司改一大重點。

司法院主管的「國民法官法」在2020年完成修法後，今年1月1日起施行。適用國民法官審理的案件，必須是最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪而發生死亡等罪，等於包括重大貪汙罪、殺人、強盜殺人、酒駕造成被害人死亡、犯性侵害造成被害人重傷或死亡等案件。

今天起，年滿23歲，完成義務教育的中華民國國民，都可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法檯上，共同判審理案件，包括判決有罪、無罪，以及決定刑責多重。開庭時，除3名職業法官顯名外，6名國民法官在法檯上的座位前方不會顯示名字，以「1」至「6」編號代表。

不過，國民法官制僅在一審運行，但重大刑案在審理程序上仍須經三級三審定讞，上級審的專業法官最後判斷是否國民法官判決結果一致，仍待觀察。

此外，司法院過去兩年雖已在全國舉辦上百場國民法官模擬法庭，但國民法官制度是否真能改善國人對司法的信任，沒有人敢打包票，甚至連法律人都有許多不看好的聲音。

民間司改團體已成立民間監督國民法官施行聯盟，表示將協助民眾成為具批判能力的國民法官，監督國民法官施行成效。

以司法院去年底委託進行的民調顯示，34.1%的國人能接受3天以內的審判期程，占最多數，但日本裁判員制度平均審理1起案件得耗時8.2天，若國人發現審理曠日廢時而影響到生活、工作，是否還願意當國民法官恐是考驗。

此外，國民法官不得透露評議秘密，連枕邊人都不能分享，否則將面臨刑罰追訴，這規定比大法官對憲法法庭判決還可以寫下不同意見書來得嚴酷，法條也被詬病「不食人間煙火」。國民法官法規定「無正當理由而洩漏評議秘密者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣10萬元以下罰金。」

國民法官新制今天上路，未來殺人等重罪案件可由6名國民法官與3名職業法官共同審理。圖／聯合報系資料照
國民法官新制今天上路，未來殺人等重罪案件可由6名國民法官與3名職業法官共同審理。圖／聯合報系資料照

國民法官 司法院 殺人

延伸閱讀

「國民法官」明年元旦上路 台中桶屍等至少6凶案將採新制審理

國民法官倒數5天上路…制度不適合台灣？她曝參與模擬後感想

國民法官現身說法 新制度上路需全民共同參與

國民法官新制112年上路 83%民眾認為會讓司法更好

相關新聞

「國民法官」來了 ！多數人不清楚義務 判決能否接地氣未知

蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路，未來針對重大殺人命案、酒駕致死等民眾關注的案件，有機會由六名國民...

不懂法律能當國民法官？ 素人真心話：斷人生死心忐忑

「我不懂法律，真的可以當國民法官？」全國各法院過去一年多舉辦一一一場次國民法官審理的模擬法庭，多名素人法官都會提出相同的...

國民法官新制／國民審案 檢方強化被害者

國民法官制度今天上路，那些案件可能成為全國首件國民法官審理案件受矚目，依司法院統計，符合國民法官審理的案件以台中最多，預...

國民法官新制／法官：民眾參與度 成敗關鍵

國民法官新制上路，司法院推估全台法院收案量以台中最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭法官認為，新制能否順利推行...

國民法官新制／「我有三高」不想當國民法官... 怎麼紓壓法院最擔心

國民法官新制正式上路，司法院推估全台法院收案量以台中為最多，其次為桃園、新北；曾參與國民法官模擬法庭的法官認為，新制能否...

國民法官新制／尊重國民法官判決？ 上訴審仍能撤銷死刑

國民法官制度盼讓有不同生活經驗、價值觀的人參與審判，因重大刑案仍是三級三審，國民法官制僅在一審運行，上級審是否買帳，攸關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。