汙水超標罰44萬 福壽山農場：已投125萬元改善水質、不排除上訴

台中福壽山農場位於德基水庫的「自來水水質水量保護區」，去年因氨氮值超標，遭市府開罰44.1萬元，農場不服提行政訴訟，法院判駁回，可上訴。福壽山農場表示，尊重法律，將就事實研議是否上訴；農場本月裝設市價125萬元脫氨氮處理設備，持續監測水質數值，預計明年3月完成監測，一切朝合乎法規標準運行。

福壽山農場觀光行政組長蔡子逸表示，農場尊重法院判決，既然有超標農場就積極改進，去年氨氮項目超標，本月20日，農場在既有汙水處理設備加裝市價125萬元的脫氨氮處理設備，目前水質送驗中，並向產官學界請益，預計明年3月前氨氮水質數據合乎標準。

福壽山農場強調，一般生活汙水都會排放氨氮，因為農場位在德基水庫的「自來水水質水量保護區」，所以水質標準更加嚴謹，農場也立即調整，朝符合法規規定處理。