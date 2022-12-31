指揮無令狀逕行搜索該誰陳報？法院：檢察官為主體

台中地檢署指揮偵辦一起幽靈人口選舉案有採無令狀逕行搜索，依規定應3日內陳報法院，台中地院發現，檢方隔8日才陳報，撤銷其逕搜，中檢不服抗告，主張實際執行的「調查官」有在期限內陳報；台中高分院依刑訴法、法務部規定，認為本件陳報主體應為「檢察官」，裁定駁回不得抗告。

全案起因於，台中地檢偵辦和平區羅姓區代表當選人涉嫌今年4、5月間，透過和平區公所林姓約雇員代辦遷移戶籍，將其他地9戶選民遷入並尋求支持羅，而有涉及幽靈人口一事，檢方11月30日指揮調查官搜索，認定羅、林涉嫌幽靈人口各命20萬元、10萬元交保。

因該案執行過程，檢調有依刑事訴訟法第131條2項規定，對林姓、羅姓涉案人逕行搜索，後續向法院陳報；台中地院發現，台中地檢「11月30日」指揮逕搜，依法應於3日內陳報法院，中檢卻至「12月8日」才陳報，認為顯已逾3日期限，裁定本件逕行搜索應予撤銷。

台中地檢不服提抗告，表示11月30日指揮台中市調處調查官逕行搜索，隔天12月1日已由台中市調處發文陳報台中地院，台中地院卻誤認台中地檢檢察官為陳報人，認為中院裁定程序錯誤。

中檢說，本件逕搜3日內，就由調查官函報中檢、中院，但中院卻未就該陳報分案審查，反誤將中檢12月8日的補陳報函文送分案；中檢認為，刑事訴訟法第131條第2項之逕行搜索，非由檢察官親自為之，應由實際搜索之司法警察陳報地檢署、法院，因此本件陳報主體應為台中市調處。

台中高分院二審認為，刑事訴訟法第131條有規定逕搜陳報事項，而2001年1月12日修正刑事訴訟法第131條的立法理由也有，由檢察事務官、司法警察官或司法警察為之者，應報告其管轄之檢察署及法院，可知應由「檢察官」實施後3日陳報法院。

二審也說，依檢察機關實施搜索扣押應行注意事項規定，檢察官指揮司法警察等執行逕搜，應要求執行人員於執行完畢後，至遲12小時內回報，俾檢察官於實施後3日內陳報法院。

二審查，本件是檢察官口頭指揮逕搜，應由檢察官陳報法院，因此台中市調處12月1日發文向中院的陳報，於法不合，而中檢直至12月8日才向法院陳報，已逾3日時效，原審撤銷並無違誤，駁回中檢抗告。