為酒錢猛毆男子還拖行暴踹致死 新竹男殺人罪重判14年

新竹縣36歲呂姓男子今年6月1日酒後疑因討酒錢不成，與60歲陳姓男子發生爭執，盛怒之下朝陳男拳打腳踢，甚至一路拖行至河堤盡頭繼續暴打，附近夜市攤販警覺事態嚴重喝止，但陳男頭部被打到血肉模糊，傷重送醫不治。法官痛斥呂男未和陳男有深仇大恨，毆打手段兇殘長達5至10分鐘，判處殺人罪14年有期徒刑、褫奪公權6年。

判決指出，從事鐵工的呂姓男子事發當晚7點多，在竹東鎮客家戲曲公園和陳姓男子、綽號「民寄」的男子共同飲酒，當時呂陳二人即有口角爭執，隨後3人轉往超商前喝酒到10點多，陳黃湯下肚後先離開，到頭前溪河堤邊夜市路旁休息。

豈料，呂姓男子因仍對陳姓男子心生不滿，朝著在地上休息的陳姓男子不停拳打腳踢，陳步行逃離，呂仍不放過持續毆打陳男頭部、腹部，四肢多處倒地，甚至將陳男繼續拖到河堤盡頭，還搬起旁邊重達36公斤的圓球景觀石，要給他重重一擊。

附近夜市攤販、客人們眼見呂男竟舉起景觀石準備再下重手，紛紛大聲喝斥阻止，呂男才放下手中石頭，徒步逃離現場。但陳姓男子已被打到全身多處骨折、腹部因遭重擊腹腔大量出血，送醫後回天乏術，警方獲報後也當場逮捕涉嫌殺人的呂姓男子。

呂姓男子案發後坦承有毆打陳姓男子頭部導致死亡等事實，但矢口否認有殺人犯行，辯稱自己酒後意識不清，不清楚為何要打他，還說「沒用腳踢，只有用手打」，只認傷害致死。呂的律師也辯護，呂與陳並無深仇大恨，僅因口角傷害，沒有殺人犯意。

法官審理時則有多名夜市攤商作證，紛紛表示當晚目擊呂姓男子出拳又用腳踹被害人，「整個人很明顯往被害人身上踩跳，攻擊被害人頭部及胸口」，毆打過程約10分鐘，被害人已經都沒有任何反抗或喊叫，大家報警嚇阻呂姓男子，並上前查看陳姓男子傷勢，但陳男已經面目全非，臉部都是血，連衣服都不見了。

法官依據相驗與解剖結果顯示，陳姓男子受有頭頸胸腹部、四肢多處外傷併下顎骨骨折等傷害，還有脾臟撕裂傷、腹主動脈斷離，腹腔內出血量至少1500毫升加上後腹腔大範圍出血等，符合以腳踹或踩跳所造成的重力鈍性傷害等情，多名證人說詞可信。

法官認為，呂姓男子與被害人間僅因口角糾紛，並未有深仇大恨，卻在眾目睽睽之下朝對方身體重要部分毆打、腳踹、踢打、踩跳，時間長達5至10分鐘，甚至欲持圓形狀景觀石砸擊無反抗能力之被害人，其犯罪情節、手段實屬兇殘，難認有可憫恕之處。

法官也痛批呂姓男子所為造成陳姓男子死亡，導致陳男家屬深受失去親人痛苦及遺憾，亦對目擊證人造成不安，兼衡呂男犯後先矢口否認犯行，後才承認傷害致死、否認殺人犯行的態度，且迄今未達成和解，判有期徒刑14年、褫奪公權6年。可上訴。

另，呂男落網後曾拆下警局廁所門板，被依毀損公務員物品罪處3月徒刑、可易科罰金。

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