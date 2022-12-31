台中男酒駕害老友無辜送命 保證不再犯上訴求減刑

台中程姓男子曾酒駕被判刑卻又再犯，喝啤酒騎車去載陳姓朋友，途中和江姓騎士擦撞雙雙倒地，造成後座陳男傷重不治，一審依酒駕致死判程4年2月，程上訴稱和陳同居10年，害朋友死亡自己也很難過，二審考量程和被害家屬調解獲原諒，撤銷改判3年6月，可上訴。

檢警調查，程男2015年酒駕被判刑2月、吊銷駕照，2020年10月1日在梧棲區燒烤店喝啤酒，隔天凌晨1點多又酒駕騎機車去載陳姓友人，結果經沙鹿區向上路6段、自立路口和江姓騎士發生嚴重擦撞，後座的陳男頭部重創搶救8天仍不治，程酒測值達每公升0.67毫克。

法院認為，程男過去已有酒駕前科，卻又漠視自身安危、枉顧公眾安全，再度酒駕上路且酒測值高達0.67，才造成後座友人身亡，審理後依酒駕致死罪判程4年2月；另江姓騎士也疏於未注意，依過失致死罪判江男6月，得易科罰金。

程男不服上訴，主張自己肇事釀死傷是自首並願意接受裁判，也坦承犯行、犯後態度良好，也非肇事主因，並已經與被害家屬和解，而且自己和陳姓友人同居10年，期間也有扶養對方子女，對陳死亡更是悲痛不已，也保證日後不會再酒駕，請求減刑。

台中高分院二審考量，程犯後均坦承，尚有悔意，也和被害家屬達成調解，按期給付賠償，被害家屬也具狀稱，願意原諒程男，請求從輕量刑，二審審酌後撤銷改判他3年6月。

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