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貸款百萬辭工作顧家遭夫拋棄 子女無心之語揭殘酷真相
桃園一名蔡姓女子與張姓男子結婚多年且育有2名子女，前年6月2人因感情不睦協議離婚，子女由男方找謝姓保母照顧，但她無意間得知謝女小孩叫前夫爸爸，自己扮柯南調查，才知謝女真實身分是小三，而且婆婆還幫忙隱瞞；蔡女興訟向張、謝2人求償80萬元，經桃園地院審理，最後獲賠40萬元。
蔡女興訟指出，自己在婚姻期間不但貸款近百萬支持張男投資事業，生第二胎後也辭去穩定工作全心照顧家庭，可張男不但沒有體諒，反而經常晚歸，甚至天亮才回家，後來2人為此理論，他堅決否認外遇，前年6月因身心俱疲協議離婚。
蔡女進一步表示，2人離婚後，子女由男方找謝女照顧，謝女名義上是張男母親朋友，可在一次探訪中，子女稱謝女的小孩也叫前夫「爸爸」，而且前夫跟謝女會進房獨處鎖門，後來她透過謝女臉書貼文追查，才知道張、謝2人早在離婚前就交往，甚至曾因懷孕做人工流產。
審理時，張男矢口否認，謝女則未出庭也未具狀表示意見；張男辯稱離婚主因是蔡女未盡人妻責任，又稱他與謝女是離婚之後才交往，一切都是蔡女自說自話，臉書PO文無從作為外遇證據，可說法未被法官採信。
法官調查，謝女去年8月在臉書貼自己與張男合照放閃，貼文還註記「#762day」、「屬於我們的紀念日」等語，且今年5月也有貼文稱「2年多來，都是我老公幫我洗、幫我吹頭髮」。另外，蔡女與張男去年7月對話也有提到「拿小孩」等語，回推事發時間，可證張、謝2人確有婚外情且有發生性關係，侵害蔡女配偶權明確，因此依雙方經濟及身分地位判賠40萬元。
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