貸款百萬辭工作顧家遭夫拋棄 子女無心之語揭殘酷真相

桃園一名蔡姓女子與張姓男子結婚多年且育有2名子女，前年6月2人因感情不睦協議離婚，子女由男方找謝姓保母照顧，但她無意間得知謝女小孩叫前夫爸爸，自己扮柯南調查，才知謝女真實身分是小三，而且婆婆還幫忙隱瞞；蔡女興訟向張、謝2人求償80萬元，經桃園地院審理，最後獲賠40萬元。

蔡女興訟指出，自己在婚姻期間不但貸款近百萬支持張男投資事業，生第二胎後也辭去穩定工作全心照顧家庭，可張男不但沒有體諒，反而經常晚歸，甚至天亮才回家，後來2人為此理論，他堅決否認外遇，前年6月因身心俱疲協議離婚。

蔡女進一步表示，2人離婚後，子女由男方找謝女照顧，謝女名義上是張男母親朋友，可在一次探訪中，子女稱謝女的小孩也叫前夫「爸爸」，而且前夫跟謝女會進房獨處鎖門，後來她透過謝女臉書貼文追查，才知道張、謝2人早在離婚前就交往，甚至曾因懷孕做人工流產。

審理時，張男矢口否認，謝女則未出庭也未具狀表示意見；張男辯稱離婚主因是蔡女未盡人妻責任，又稱他與謝女是離婚之後才交往，一切都是蔡女自說自話，臉書PO文無從作為外遇證據，可說法未被法官採信。