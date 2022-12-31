網貼「中選會掌握在冥黨手中」送辦 法官裁定不罰

陳姓男子今年在選前於臉書公開社團張貼「中選會掌握在冥黨手中，做票系統已經準備就緒，至奸一定當選台島桃園市長」等內容，被警方依違反社維法送辦。法官審理認為，貼文不足讓見聞者恐慌，且民眾可自行判斷是非，不致擾亂公共安寧，認為不構成社維法要件，裁定不罰。

該刑事裁定內容指出，陳姓男子利用臉書帳號今年7月與10月間陸續在「中華隊鐵粉」公開臉書社團張貼「中選會掌握在冥黨手中，做票系統已經準備就緒，至奸一定當選台島桃園市長」、「有智慧沒路用，做票系統已經完成準備了。11月26日下午，將發生台北事件？」等內容。

新竹市警察局第二分局認為，陳姓男子貼文內容，已對中央選舉委員會為不實指控，減損人民對政府辦理選舉的信心，破壞社會公共安寧，認為陳姓男子涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，將他移送法辦。

新竹地方法院簡易庭審理認為，被移送人陳姓男子到案後辯稱並非貼文者，有另名鄭姓男子也有在使用該臉書帳號，法官認為移送機關並未做任何查證，法院尚無從認定貼文內容是否為陳姓男子所發。

若相關貼文真的為陳姓男子發布，法官審理認為「中華隊鐵粉」臉書公開社團是一群有相近、特定政治傾向的民眾討論政治、宣洩不滿的園地，陳男貼文內容無端指控中選會固有所不當，但一般人可判斷貼文者是發洩對政治不滿的情緒。

法官也認為，陳姓男子兩則貼文尚不足認定能使見聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的情形，更何況一般民眾對於貼文內容，本應自行依據自我相關認知及查詢相關正確報導後，加以判斷是非，這也是憲法保障言論自由的基本精神。