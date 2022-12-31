快訊

UFO？北韓飛彈？南韓全國目擊不明飛行物 國防部回應了

出於對美不信賴？日新安保政策 牽動美中台日四邊關係

多國對中實施入境管制！WHO呼籲中國提供更多疫情數據

趁制服妹下公車伸狼爪 男子掀裙摸嫩腿還稱有病

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄王姓男子搭公車，趁制服學生妹準備下車之際，伸出狼爪掀裙撫摸女生大腿，儘管學生妹抗拒，仍再度我行我素，高雄地方法院依性騷擾防治法等罪，判他拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，王姓男子在今年3月23日上午7時許，搭乘高雄市建國幹線88號公車，坐在高中女學生的旁邊，當公車靠站，見女學生起身準備下車，竟伸手掀起女學生的裙子，觸摸女生的大腿，女生撥開他的手，他卻再次伸入裙內摸女生大腿。

女生下車報警，警方調閱公車上的監視錄影畫面，才循線查獲王姓男子涉案，依性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法，將王男移送法辦。

王在接受調查時，稱「我有點精神病」、「迷迷糊糊，我做什麼事都莫名其妙」。但法官認為，依一般正常社交禮儀，大腿並非他人可任意碰觸的身體部位，倘若未經同意而刻意碰觸，足以引起當事人嫌惡感，而且王先後2次撫摸女生大腿舉動，無法證明他欠缺辨識行為能力，認定他故意對少女意圖性騷擾，處拘役30天。

王姓男子趁制服學生妹下公車伸狼爪，判刑拘役30天。示意圖／Ingimage
王姓男子趁制服學生妹下公車伸狼爪，判刑拘役30天。示意圖／Ingimage

女生 公車

延伸閱讀

台中公車輾斃女學生一審判10月 死者家屬批輕判

輔大副教授多次帶女學生回家嘿咻 他不滿被解聘打官司確定輸了

補習班狼師3年噁行為！手機藏桌底、廁所偷拍女學生下體

狼師性侵女學生聲請釋憲 3大法官拿「江國慶案」為鑑

相關新聞

「國民法官」明年元旦上路 台中桶屍等至少6凶案將採新制審理

國民法官制度明天元旦上路，台中地區包括近期神岡桶屍案、新社公墓棄屍案等已至少6件，預計將依新制審理，台中地方法院指派7名...

趁制服妹下公車伸狼爪 男子掀裙摸嫩腿還稱有病

高雄王姓男子搭公車，趁制服學生妹準備下車之際，伸出狼爪掀裙撫摸女生大腿，儘管學生妹抗拒，仍再度我行我素，高雄地方法院依性...

福壽山汙水超標挨罰44萬不服 法院駁回：非初次違規

台中福壽山農場排放汙水中氨氮值超標被台中市環保局開罰44萬1000元，福壽山不服提行政訴訟稱非故意違規、山上氣溫低硝化菌...

四度酒駕辯身體差不想坐牢 法官：監獄離醫院很近

桃園一名張姓男子四度酒駕被判刑5月，得易科罰金，原想繳錢了事，但檢察官不准，命入監服刑。他向桃園地院聲明異議，搬出身心障...

南投6名議員遭檢方提當選無效之訴 第2選區占一半

南投縣地檢署偵辦地方公職人員選舉，今天對14名當選人提出第二波當選無效之訴，加上首波2人，共有縣議員6名、代表8名、村長...

當5歲兒面1刀刺死老婆 凶狠女婿判賠岳母251萬

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題吵架，氣憤下竟當著5歲兒面拿刀捅死老婆，逃亡2天落網辯稱只想嚇唬她、有幫太太人工呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。