趁制服妹下公車伸狼爪 男子掀裙摸嫩腿還稱有病
高雄王姓男子搭公車，趁制服學生妹準備下車之際，伸出狼爪掀裙撫摸女生大腿，儘管學生妹抗拒，仍再度我行我素，高雄地方法院依性騷擾防治法等罪，判他拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。
判決指出，王姓男子在今年3月23日上午7時許，搭乘高雄市建國幹線88號公車，坐在高中女學生的旁邊，當公車靠站，見女學生起身準備下車，竟伸手掀起女學生的裙子，觸摸女生的大腿，女生撥開他的手，他卻再次伸入裙內摸女生大腿。
女生下車報警，警方調閱公車上的監視錄影畫面，才循線查獲王姓男子涉案，依性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法，將王男移送法辦。
王在接受調查時，稱「我有點精神病」、「迷迷糊糊，我做什麼事都莫名其妙」。但法官認為，依一般正常社交禮儀，大腿並非他人可任意碰觸的身體部位，倘若未經同意而刻意碰觸，足以引起當事人嫌惡感，而且王先後2次撫摸女生大腿舉動，無法證明他欠缺辨識行為能力，認定他故意對少女意圖性騷擾，處拘役30天。
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