福壽山汙水超標挨罰44萬不服 法院駁回：非初次違規

台中福壽山農場排放汙水中氨氮值超標被台中市環保局開罰44萬1000元，福壽山不服提行政訴訟稱非故意違規、山上氣溫低硝化菌作用差影響數值，主張撤銷；法院查，福壽山不是初次水汙違規遭罰，卻未見改善，本身又在水質保護區內，排放超標汙水影響大眾健康，判處駁回，可上訴。

經查，福壽山農場領有台中市環保局核發的廢汙水排放許可，環保局去年12月6日派員到場放流口採樣，測得氨氮檢測值達每公升43毫克，超過限值每公升10毫克，台中市府依水汙法開罰44萬1000元，並限期改善，福壽山不服提訴願被駁，再提起行政訴訟。

福壽山主張，台中環保局未依行政罰法第18事項審酌，就直接開罰相關金額，而有裁量濫用情況，且環保局核發的許可證其採樣及檢測資料表，未有「氨氮」檢測項目，近兩次申報也經審查認可，並非明知氨氮也是規範物質而故意超標 。

福壽山也認為，冬季高山氣溫低、低氧氣含量，才使硝化菌的硝化作用效率變差而影響氨氮檢測值，主張撤銷。

環保局抗辯稱，水汙法第7條有流放水規定，福壽山持有的許可證也載明應適用流放水標準行業為「遊樂園區」，福壽山以採樣及監測資料未有氮氨項目主張非故意顯無理由，否則難道是福壽山所產生非列於申報水值項目但屬流放水標準所管制的重金屬，都可恣意排放？

環保局也說，去年12月6日水汙稽查水溫是15.2度，非福壽山稱平均氣溫8度，因而導致氮氨檢測值大幅提高。

法院查，福壽山有客房、營區供遊客投宿露營，且曾在去年8月9日就因違反水汙法經環保局開罰12萬1500元，這次第2次違規，其應可預見營業活動造成的水汙程度可能高於標準，卻仍未加強管制改善逕予排放，應有未必故意，另也不採信福壽山稱低溫影響硝化菌的主張。