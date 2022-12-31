四度酒駕辯身體差不想坐牢 法官：監獄離醫院很近

桃園一名張姓男子四度酒駕被判刑5月，得易科罰金，原想繳錢了事，但檢察官不准，命入監服刑。他向桃園地院聲明異議，搬出身心障礙父母和自身疾病當擋箭牌，結果反被法官訓斥應知其他用路人也有父母妻小，加上監獄跟醫院車程很近，異議最終被駁回。

據悉，張男去年8月酒後欲將轎車開進自家車庫，過程中撞到附近商家冷氣室外機，因此引警方上門關切。他雖然拒絕酒測，但因為發生事故，仍被帶到醫院抽血，抽血酒測值換算呼氣酒測值高達1.685，最後被法院依公共危險累犯判刑5月，併科罰金1萬元，徒刑部分得易科罰金15萬元。

張男原想易科罰金了事，但檢察官不准，他聲明異議主張自己是家中唯一願意照顧重度、中度身心障礙父母的子女，如果入監服刑，恐全家大亂；張男還說自己曾因急性心肌梗塞、急性腎損傷和冠狀動脈心臟病住進加護病房，身體狀況不適合入監執行，並指自己與一般酒駕上路行為有別，惡性較輕，判法院准予易科罰金。

法官調查，張男自2008年起四度酒駕，此次再犯距離第三次僅2年多，且酒測值達1.685，超過法定標準6倍有餘，而且商家報案，他竟坐在駕駛座睡覺，事後面對員警詢問更全盤否認，造成商家困擾，犯罪情節和所造成損害非屬輕微。此外，張男警詢、偵訊階段均飾詞狡辯，一下稱防疫噴酒精、一下稱停好車才喝酒，直到法院審理才坦承。

法官認為，本案如果不是張男在審理時認罪，使案件符合簡易判決要件，難以排除在如此惡性重大的情況下，承辦法官會直接量處不得易科罰金（有期徒刑7月以上）的刑度。

法官指出，張男雖以父母及自身身體狀況做為無法入監服刑的理由，但仍屬其個人事由，監獄非但有醫師協助照料健康，距離大型醫院車程也極近，難認有不能入監的理由。張男屢次酒駕均無人受傷，實屬僥倖，其既然知道家中有父母要照顧，應知其他用路人也有父母妻小，「應將心比心，勿以惡小而為之」。

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