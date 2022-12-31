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南投6名議員遭檢方提當選無效之訴 第2選區占一半

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣地檢署偵辦地方公職人員選舉，今天對14名當選人提出第二波當選無效之訴，加上首波2人，共有縣議員6名、代表8名、村長1名，共15人當選無效之訴。

南投地檢署統計，這次五合一選舉，選偵和選他字案共3百多件。候選人和樁腳遭聲押12人。縣議員8個選區，第1、2、5選區都有候選人或樁腳賄選被查獲，其中6人當選。首波13日對縣議員曾振炎、南投市民代表歐陽燦岳提當選無效。

今天第二波當選無效之訴，縣議員部分第1選區當選人吳棋楠，第2選區林友友、李洲忠、唐曉棻3人，第5選區林芳伃。

鄉鎮市民代表部分7人，南投市代第一選區張惠卿、第三選區石杏國；草屯鎮代第一選區林永安、第四選區莊清南、簡裴瑜；埔里鎮代第一選區陳諭韋；信義鄉代第一選區邱瑞龍。村里長部分，名間鄉松柏村長謝文軒。

南投地檢署表示，選舉結束，仍持續偵辦賄選案，還會向上追查，視偵查事證而定；若認定賄選行為與候選人有關，依選罷法規定，自公告當選人名單起30日內，向法院提起當選無效之訴。

檢方偵辦賄選案，依據直接證據或綜合其他間接事證，只要足以證明當選人對親友或競選團隊或樁腳賄選行為，有共同參與、授意、同意、容許或默示等不違背其本意，認為當選人與賄選者為共同賄選，而提起當選無效之訴。

南投縣選委會表示，當選人涉賄選遭查獲，倘若判刑確定遭褫奪公權，屆時缺額將依法辦理，以落選人得票數高低順序遞補。

南投地檢署偵辦賄選案，共有縣議員當選人6人、鄉鎮市民代8人、村長1人遭提當選無效之訴。本報資料照片
南投地檢署偵辦賄選案，共有縣議員當選人6人、鄉鎮市民代8人、村長1人遭提當選無效之訴。本報資料照片

賄選 當選無效

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