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當5歲兒面1刀刺死老婆 凶狠女婿判賠岳母251萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題吵架，氣憤下竟當著5歲兒面拿刀捅死老婆，逃亡2天落網辯稱只想嚇唬她、有幫太太人工呼吸，刑事一審依殺人罪判他14年8月。林女的母親再對陳求償近600萬元，法院審酌林母慟失女兒，需幫養她留下的3名孫，判陳應給付林母251萬元，可上訴。

檢警調查，陳男（42歲）今年3月15日因林女帶5歲兒子到陳男住處收東西，2名大人又因小孩扶養問題大吵，陳見妻子打算騎機車離開，竟勾著她脖子強拉下機車，還拿出1把鋒利折疊刀，不顧5歲兒子就在一旁，發狂往妻子胸口猛刺，林女左肺遭刺穿慘死。

陳作案後逃逸、丟棄凶刀，接連徒步及改搭計程車找朋友求助，最後跑到北屯區敦化路一處興建中廟宇躲藏，警方17日到場抓人見陳躺在工地呼呼大睡，移送後經檢方複訊向法院聲押獲准。

檢方訊時，陳避重就輕，僅坦承和妻子吵架就從車廂拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，用手勾著林脖子發現她突然癱軟，還說自己有幫老婆人工呼吸，這才發現她胸口流血。

法醫鑑定指出，林女心因性休克，死亡原因是左胸遭單一致命銳創，刺穿左肺致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」。檢方偵結依殺人罪嫌起訴陳，台中地院依家暴殺人罪判他14年8月。

林女的母親依扶養費、精神撫慰金等，一共向陳男求償591萬7868元；對此，陳男沒有到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，陳男一審被依家暴殺人罪判14年8月，林母求償有所依據，審酌她年紀、職業，還得照顧女兒遺留下來的3名孫子，導致目前工時薪資大幅減少，財產收入難以維持生活，但扶養義務人還有先生、其餘5名子女等。

法院認為，林母因女兒遭女婿殺死，圖遭逢重大變故，頓失女兒，精神受創甚巨，考量一切情狀後判陳男應給付她251萬7868元。

陳男當5歲兒面刺死老婆，刑事依殺人罪判14年8月，民事判他應給付岳母251萬元。圖／報系資料照
陳男當5歲兒面刺死老婆，刑事依殺人罪判14年8月，民事判他應給付岳母251萬元。圖／報系資料照

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