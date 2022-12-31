不爽女舞伴另覓搭檔 男竟暴怒恫嚇「我要殺妳」

新北市劉姓男子不滿學舞舞伴陳姓女子另尋舞伴，以手機通訊軟體出言恐嚇，還揚言「只有殺人都不要跳」，致陳女心生畏懼，數月不敢出門跳舞，新北地院日前依強制罪判處劉男拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，劉男（67歲）不滿原本一起學舞的舞伴陳姓女子（63歲）另尋舞伴，2021年11月9日凌晨以LINE通訊軟體，連續傳訊「嚴重警告下次再讓我看到跳舞我會殺人」、「只有殺人都不要跳」等語，致使陳女心生畏懼，數月不敢出門學舞。

2022年3月29日晚上8時許，劉男在新北市板橋區華翠大橋下河濱公園，撞見陳女在該處學舞，當面恫稱，「我要殺妳，妳還敢來這裡？」教舞老師見狀上前關心也被劉男出言辱罵，陳女今年4月3日到派出所提告。