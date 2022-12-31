「國民法官」明年元旦上路 台中桶屍等至少6凶案將採新制審理

國民法官制度明天元旦上路，台中地區包括近期神岡桶屍案、新社公墓棄屍案等已至少6件，預計將依新制審理，台中地方法院指派7名資深庭長擔任受命法官輪分，短期內可能將有案件繫屬，台中地檢署也採偵查、公訴協力方式，並由4名公訴檢察官團隊蒞庭，以期能讓國民法官做出正義判決。

台中地院根據近3年收案估計，其中符合故意犯罪因而發生死亡結果者案件，包括殺人、傷害致死及酒駕致死等1年約20至30件不等，加上2026年起新增所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪等，年估計逾50件。

為因應國民法官制度，中院已先將4樓第20法庭改裝，同時將4樓另一側2間行政科室打通，作為2間國民法官法庭，並各設有50個、100個旁聽席。

中院考量新制上路，承審法官先由刑二庭至刑八庭，期別介於38期至43期的7個資深庭長，負責擔任審判長兼受命法官，並各自有3件額度採抽籤分案，若有第22件則改由各庭次資深的法官擔任受命。

由於國民法官法第43條第1項規定，行國民參與審判之案件，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院，同條第4項也指出，起訴書不得記載使法院就案件產生預斷之虞之內容。

因此，檢察官不能比照過去起訴書寫法，必須將被告的前科素行、求刑拿掉，僅能記載客觀犯行以免讓國民法官有「預斷」影響心證，直至法院審理期間，公訴檢察官才能列出各式證據態樣、具體求刑主張。

台中地檢表示，國民法官案件審理時從陳述起訴要旨、開審陳述、證據調查、論告及量刑辯論，公訴檢察官都必須對起訴案件徹底掌握，並採取偵查、公訴協力模式，確保公訴蒞庭時證據編排、提示及主張，能夠以流暢並具體明瞭方式說服國民法官。

據了解，台中地檢目前偵辦至少6件未來將由國民法官審理，包括神岡桶屍案、新社公墓棄屍案及業務員殺人案等，中檢現由公訴專組主任檢察官鄭葆琳負責統籌，並以檢察官張凱傑擔任執秘，包括張在內4名檢察官以團隊蒞庭方式因應。