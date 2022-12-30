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5年2次酒駕不繳罰鍰 宜蘭男遭查封土地

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉52歲李姓男子5年內2次酒駕，公路總局台北監理所開罰7萬3200元罰鍰，李男繳納部分罰鍰後，剩下5萬2400元遲遲不肯繳清，行政執行署宜蘭分署查封李男名下土地，李男才火速籌集款項，本月24日繳清，分署也撤銷查封。

宜蘭分署指出，李男民國106年在宜蘭市區騎車被警方攔檢，酒測濃度超標，是5年內2次酒駕，李男遲遲不肯繳清罰鍰，該案隔年移送到分署，分署書面通知李男2次均未獲回應，派員到李男住址拜訪也無人應答，鄰居說他「可能在睡覺或出去工作」。

分署見通知、拜訪等方式無效，手段逐漸升級，包括扣押李男存款、核發限期履行命令等等，李男仍不回應，多次嘗試未果，分署在110年6月16日發文給宜蘭地政事務所，根據行政執行法第26條，使用強制執行法76條第3項，查封李男名下土地。李男收到通知，才火速籌集款項，24日將罰鍰繳清，分署也撤銷查封。

分署表示，酒駕被交通監理機關裁罰後，若不繳清罰鍰，案件會移送法務部行政執行署各分署，分署通知後仍不繳清，將採取強制手段，從扣押存款到查封不動產，漸次加重。若無法一次繳清，也應主動連絡各分署，以免自身財產遭到查扣，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法務部行政執行署宜蘭分署。記者陳敬丰／攝影
法務部行政執行署宜蘭分署。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 酒駕 法務部

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