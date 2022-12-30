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111年九合一選舉查賄 檢已提187人當選無效之訴

中央社／ 台北30日電

最高檢統計，迄今已對民國111年九合一地方公職人員選舉提出180件、187人的當選無效之訴。檢方人士表示，這次與上一屆九合一選舉查賄成果相當，顯見查賄成績維持亮眼表現。

依公職人員選舉罷免法規定，提起當選無效之訴的期限為公告當選人名單日起30天內，因明年1月2日適逢元旦連假，這次當選無效之訴起訴期限截止日為112年1月3日，各地檢署近日陸續起訴。

檢方提起當選無效之訴的對象，包括苗栗縣長鍾東錦、台北市議員林杏兒、新北市議員蔡淑君及黃俊哲等人。

根據最高檢察署最新統計，迄今針對111年九合一選舉已提出180件、187人的當選無效之訴，其中縣長當選人1人，直轄市議員當選人5人，縣市議員當選人22人。

檢方人士分析，檢方針對107年九合一選舉共提出186件、187人的當選無效之訴，數量與今年截至目前成果相當，顯見由檢察機關率領的選舉查察團隊維持查賄能量不墜，才能持續繳出亮眼成績單。

檢方人士表示，這次選舉查察成功，歸功於檢察高層強力督導、檢警調廉移團隊合作；檢察高層強力督導方面，包括檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝勤走基層，幾乎全台繞2圈，整合執法機關經驗、資源，也給予基層執法人員鼓勵。

檢方人士說，在法務部長蔡清祥高度重視，以及檢察總長、高檢署檢察長強力督導下，地檢署檢察長無不上緊發條，有檢察長在選舉查察期間主動放棄假日返家機會，留在轄區緊盯賄選案件偵辦進度，檢察系統總動員，查賄成果自然亮眼。

這名檢方人士指出，移民署這次首次加入選舉查察團隊，協助有關新住民的反賄、查賄工作，與擅長據點經營、金流清查的調查局及這次查賄情資來源大宗的警政署合作，並搭配宣導主力廉政署，繳出不錯查賄績效。

當選無效 議員

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