台中公車輾斃女學生一審判10月 死者家屬批輕判

台中市清水區嘉陽高中16歲張姓女學生昨早在校門口遭公車撞擊，張生當場失去生命跡象，送醫搶救不治。圖／民眾提供

林姓男子去年4月間駕駛台中公車行經清水區某高中外路口時，撞死張姓女高中生，一審的台中地院判處林男10個月徒刑。死者的家屬今天批評輕判，事發已逾1年家人還走不出陰影。

台中地方法院判決書指出，林姓男子民國110年4月30日駕駛公車行經台中市清水區某高中外路口時，在行人穿越道不依規定讓行人優先通行，公車撞上張姓女高中，造成張女死亡。

法官審酌，林男駕駛公車疏未注意車前狀況，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，事故過失情節非輕，使被害人親屬蒙受喪親之痛創鉅痛深，林男雖坦承犯行，但至今未與家屬達成和解。

台中地院審理後，依過失致死罪判處林男有期徒刑10個月。全案可上訴。

對於判決結果，死者的家屬今天接受記者電話訪問時表示，林姓司機判刑10個月過輕，且案發後林男在和解時態度不佳，並辯稱張女過馬路使用手機，但經調閱公車行車記錄器卻發現並非事實，事發至今已超過1年，家人至今仍無法走出陰影。

另外，李姓女子與伊拉克籍季姓丈夫27日晚間11時許，推著坐嬰兒車的1歲兒子行經台中市北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子傷重送醫不治，季男受輕傷。