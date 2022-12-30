快訊

陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

龐克時尚教母：不當局外人的藝術反叛倡議

台中公車輾斃女學生一審判10月 死者家屬批輕判

中央社／ 台中30日電

台中市清水區嘉陽高中16歲張姓女學生昨早在校門口遭公車撞擊，張生當場失去生命跡象，送醫搶救不治。圖／民眾提供
台中市清水區嘉陽高中16歲張姓女學生昨早在校門口遭公車撞擊，張生當場失去生命跡象，送醫搶救不治。圖／民眾提供

林姓男子去年4月間駕駛台中公車行經清水區某高中外路口時，撞死張姓女高中生，一審的台中地院判處林男10個月徒刑。死者的家屬今天批評輕判，事發已逾1年家人還走不出陰影。

台中地方法院判決書指出，林姓男子民國110年4月30日駕駛公車行經台中市清水區某高中外路口時，在行人穿越道不依規定讓行人優先通行，公車撞上張姓女高中，造成張女死亡。

法官審酌，林男駕駛公車疏未注意車前狀況，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，事故過失情節非輕，使被害人親屬蒙受喪親之痛創鉅痛深，林男雖坦承犯行，但至今未與家屬達成和解。

台中地院審理後，依過失致死罪判處林男有期徒刑10個月。全案可上訴。

對於判決結果，死者的家屬今天接受記者電話訪問時表示，林姓司機判刑10個月過輕，且案發後林男在和解時態度不佳，並辯稱張女過馬路使用手機，但經調閱公車行車記錄器卻發現並非事實，事發至今已超過1年，家人至今仍無法走出陰影。

另外，李姓女子與伊拉克籍季姓丈夫27日晚間11時許，推著坐嬰兒車的1歲兒子行經台中市北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子傷重送醫不治，季男受輕傷。

公車 台中市

延伸閱讀

輔大副教授多次帶女學生回家嘿咻 他不滿被解聘打官司確定輸了

補習班狼師3年噁行為！手機藏桌底、廁所偷拍女學生下體

狼師性侵女學生聲請釋憲 3大法官拿「江國慶案」為鑑

高一女生坐17樓陽台拍照貼IG 同學報案警苦勸解危

相關新聞

國民黨中常委蕭景田涉賄神隱中 藍營指近日將出面說明

台北市議員林杏兒被士林地檢提起當選無效之訴，涉入林杏兒賄選案的國民黨中常委蕭景田神隱昨被通緝，今天彰化地方人士指出，不方...

捲入國民黨中常委買票風波 士檢對林杏兒提當選無效之訴

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，遲未到案遭士林地檢署通緝，因期限將至，士檢今午表示，已對台北市議員當選人林杏兒提起當選無...

台中公車輾斃女學生一審判10月 死者家屬批輕判

林姓男子去年4月間駕駛台中公車行經清水區某高中外路口時，撞死張姓女高中生，一審的台中地院判處林男10個月徒刑。死者的家屬...

日人白井寬之遭中橫落石砸死 國賠雙親468萬元

日籍男子白井寬之2017年原定參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，並卻在同年9月9日試騎自行車時，於台8線九曲洞西側隧...

屏東地檢署第三波當選無效之訴出爐 目前共33人被訴

屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員...

台南2議員3里長涉賄選 檢方提起當選無效之訴

九合一選舉甫落幕，台南地檢署查察賄選案，在30天的法定期限內，對涉賄案件當選人提起當選無效之訴，台南地檢署指出，在市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。