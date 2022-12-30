國民黨中常委蕭景田涉賄神隱中 藍營指近日將出面說明

台北市議員林杏兒被士林地檢提起當選無效之訴，涉入林杏兒賄選案的國民黨中常委蕭景田神隱昨被通緝，今天彰化地方人士指出，不方便說明蕭景田人在何處，但最近幾天應該會出面說明全案。

蕭景田身兼國民黨彰化縣黨部主任委員、彰化縣農會理事長，被士檢發布通緝震撼彰化地方政壇。今天地方人士表示，蕭景田參與政治多年，從政和「人情俗事」花費可觀，不可能當其他候選人的金主，台北市曾姓樁腳拿1萬元給里長買票也不像蕭景田的作風，無論蕭人在哪裡，都應早日對外說明賄選疑雲。