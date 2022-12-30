快訊

陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

龐克時尚教母：不當局外人的藝術反叛倡議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨中常委蕭景田涉賄神隱中 藍營指近日將出面說明

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台北市議員林杏兒被士林地檢提起當選無效之訴，涉入林杏兒賄選案的國民黨中常委蕭景田神隱昨被通緝，今天彰化地方人士指出，不方便說明蕭景田人在何處，但最近幾天應該會出面說明全案。

蕭景田身兼國民黨彰化縣黨部主任委員、彰化縣農會理事長，被士檢發布通緝震撼彰化地方政壇。今天地方人士表示，蕭景田參與政治多年，從政和「人情俗事」花費可觀，不可能當其他候選人的金主，台北市曾姓樁腳拿1萬元給里長買票也不像蕭景田的作風，無論蕭人在哪裡，都應早日對外說明賄選疑雲。

地方政界人士指出，外界風言風語，蕭景田近日將出面向社會大眾說明。為何不直接到士檢說明，寧願被通緝？地方政界人士說，蕭景田可能有私事必須出國，等他露臉會解釋清楚。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田神隱，彰化藍營人士指他最近會出面說明。圖／擷自蕭景田臉書
國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田神隱，彰化藍營人士指他最近會出面說明。圖／擷自蕭景田臉書

蕭景田 通緝

延伸閱讀

被提起當選無效之訴 林杏兒：有點痛心被政治迫害

捲入國民黨中常委買票風波 士檢對林杏兒提當選無效之訴

影╱蕭景田遭通緝 朱立倫：望司法勿枉勿縱 對藍白綠一樣標準

國民黨中常委蕭景田涉賄遭通緝 蘇貞昌批藍「說一套做一套」

相關新聞

國民黨中常委蕭景田涉賄神隱中 藍營指近日將出面說明

台北市議員林杏兒被士林地檢提起當選無效之訴，涉入林杏兒賄選案的國民黨中常委蕭景田神隱昨被通緝，今天彰化地方人士指出，不方...

捲入國民黨中常委買票風波 士檢對林杏兒提當選無效之訴

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，遲未到案遭士林地檢署通緝，因期限將至，士檢今午表示，已對台北市議員當選人林杏兒提起當選無...

日人白井寬之遭中橫落石砸死 國賠雙親468萬元

日籍男子白井寬之2017年原定參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，並卻在同年9月9日試騎自行車時，於台8線九曲洞西側隧...

屏東地檢署第三波當選無效之訴出爐 目前共33人被訴

屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員...

台南2議員3里長涉賄選 檢方提起當選無效之訴

九合一選舉甫落幕，台南地檢署查察賄選案，在30天的法定期限內，對涉賄案件當選人提起當選無效之訴，台南地檢署指出，在市議員...

3樁腳涉賄 檢調約談民進黨籍新北議員黃淑君

民進黨籍新北市議員黃淑君3個樁腳昨天因涉嫌以餐會賄選被調查，檢調今再以證人身分約談黃淑君，稍早移送新北地檢署複訊，黃面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。