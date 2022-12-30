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日人白井寬之遭中橫落石砸死 國賠雙親468萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

日籍男子白井寬之2017年原定參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，並卻在同年9月9日試騎自行車時，於台8線九曲洞西側隧道口附近遭落石擊中頭部，經4天搶救仍不治。白井寬之的父母向交通部公路總局第四區養護工程處求償敗訴，上訴台灣高等法院，高院今改判養工處應賠償468萬餘元。

白井寬之（35歲）來台挑戰台8線中橫路段，卻遭落石擊中頭部身亡，他的父親及未婚妻後來帶著他的骨灰回日本時，百名台灣車友暖心騎車隨行；車友當時也期盼政府拿出辦法，解決中橫落石問題。

死者雙親主張，公路總局第四區養護工程處負責公路養護業務，事故發生前，九曲洞隧道出口處，已有延長加蓋明隧道，明隧道上方並鋪蓋保麗龍用以緩衝落石砸落，可見該路段落石頻發，卻沒有適當的防護措施。白井寬一的父親請求賠償醫療費用台幣28萬5302元、殯葬費日幣169萬4932元、火化作業費用台幣1萬元；另應賠償雙親精神慰撫金各台幣212萬2516元。

高院民事庭認事故發生地點有延長加蓋明隧道，並在明隧道上方鋪蓋保麗龍用來緩衝落石砸落，事發地點附近可變換號誌上方的邊坡，也設有水泥牆及落石防護欄，以防護可變換號誌遭落石擊中損壞，且該落石防護欄已有多處遭落石砸毀的痕跡，死者雙親主張這是高風險落石路段可信。

高院認為，公路總局第四區養護工程處應盡依道路的特殊性，採取維護通行安全的相對應設施設置和管理公路的責任，讓公眾通行使用的道路無往來危險，而工程處明知該路段有落石危險，卻沒及時採取足以防止危險發生的具體措施，以致白井寬之死亡，雙親請求國家賠償有理，判共應賠償468萬餘元。

兒子死亡後翌年，白井良一帶著白井寬之的遺照登上武嶺，象徵幫兒子完成「瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」心願。

在中橫遭落石擊中殞命的日人白井寬之。圖／家屬提供
在中橫遭落石擊中殞命的日人白井寬之。圖／家屬提供

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