聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東地檢署第三波當選無效之訴出爐 目前共33人被訴
屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員當選人3人，共計13人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。
屏東地檢署表示，選舉結束至今共計已起訴33件，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌貪汙賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究相關法律責任，不法選舉跟貪汙是伴生的的關係，以賄選當選的政治人物，靠金錢換取權力，將來極可能運用權力變本加厲來撈取金錢，將付出更多社會成本。
屏東地檢署表示指出，目前涉犯妨害選舉案件已提起公訴23件、緩起訴21件，尚有多件偵查中，依法於法定期限內向法院提起33件當選無效訴訟，使透過不法選舉當選者無法擔任公職，刑事方面對於以賄選、幽靈人口等妨害選舉公正性之行為者，亦持續偵辦，追究其刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言