屏東地檢署第三波當選無效之訴出爐 目前共33人被訴

屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員當選人3人，共計13人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。

屏東地檢署表示，選舉結束至今共計已起訴33件，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌貪汙賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究相關法律責任，不法選舉跟貪汙是伴生的的關係，以賄選當選的政治人物，靠金錢換取權力，將來極可能運用權力變本加厲來撈取金錢，將付出更多社會成本。