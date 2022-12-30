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屏東地檢署第三波當選無效之訴出爐 目前共33人被訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員當選人3人，共計13人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。

屏東地檢署表示，選舉結束至今共計已起訴33件，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌貪汙賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究相關法律責任，不法選舉跟貪汙是伴生的的關係，以賄選當選的政治人物，靠金錢換取權力，將來極可能運用權力變本加厲來撈取金錢，將付出更多社會成本。

屏東地檢署表示指出，目前涉犯妨害選舉案件已提起公訴23件、緩起訴21件，尚有多件偵查中，依法於法定期限內向法院提起33件當選無效訴訟，使透過不法選舉當選者無法擔任公職，刑事方面對於以賄選、幽靈人口等妨害選舉公正性之行為者，亦持續偵辦，追究其刑責。

屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員當選人3人，共計13人被起訴。記者劉星君／攝影
屏東地檢署針對九合一選舉第三波當選無效之訴出爐，包括鄉鎮市長當選人1人、村里長當選人5人、鄉鎮市民代表當選人4人、縣議員當選人3人，共計13人被起訴。記者劉星君／攝影

當選無效 賄選

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