越南老公申請來台官司連敗 憲法法庭判未違憲

越南阮氏女子因母親與台灣人結婚取得中華民國國籍，她和吳姓越南男子結婚生子，吳向外交部駐越南代表處申請來台居留簽證，但兩人對婚事陳述不一，代表處不受理。阮氏提行政訴訟敗訴，認為終局判決適用的最高行政法院2014年8月第1次庭長法官聯席會議決議牴觸憲法，聲請釋憲，憲法法庭判決該決議未牴觸憲法保障婚姻自由、訴訟權，未違憲。

判決指出，有關機關拒發簽證予外籍配偶的否准處分，就本國籍配偶而言，已具侵害其權利或法律上利益的不利處分性質，本國籍配偶可以就此不利處分，可例外依法提起訴願及撤銷訴訟，保障本國籍配偶的訴訟權。

爭議的庭長法官聯席會議決議指出，「外籍配偶申請居留簽證經主管機關駁回，本國配偶…提起課予義務訴訟，行政法院應駁回其訴。」

憲法法庭認為，這只是就是否符合提起課予義務訴訟的要件決議，雖未承認本國配偶得以自己名義提起課予義務訴訟，但並未排除本國配偶以其與外籍配偶共同經營婚姻生活的婚姻自由受限制為由，例外依行政訴訟法第4條規定提起撤銷訴訟可能，決議未違憲。

阮氏因母親與台灣趙姓男子結婚，她被趙收養，2012年3月15日取得我國國籍，但母親與趙在2013年5月2日離婚。吳姓男子曾來台研習中文，但因在台逾期停、居留及非法打工，遭管制入境至2020年4月25日。

阮氏與吳男結婚生子，吳男拿結婚證書向外交部駐越南代表處申請文件證明及來台居留簽證，代表處懷疑兩人假結婚，依外國護照簽證條例第12條第1項第4款、外交部及駐外館處文件證明條例第11條第1項第3款規定不予受理；阮氏替丈夫提訴願、行政訴訟都遭駁回，聲請釋憲。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，人民可以提起的行政訴訟類型，分為「撤銷訴訟」、「給付訴訟」及「確認訴訟」，「撤銷訴訟」是指原告起訴請求行政法院以判決除去違法行政處分的效力，處分通常是國家機關所作成、對人民不利的公權力行為，最常見的就是請求法院以判決直接撤銷罰鍰處分。

課予義務訴訟，則是積極請求國家機關作成一定給付行為，落實人民公法上請求權，須有公法上法律權源作為請求基礎，可以提起課與義務之訴者，限於得「依法」請求國家公權力機關做成行政處分之人，即是具有申請權的人，申請人以外之第三人，原則上不具公法上請求權。

許辰舟說，外國護照簽證條例第1條及第6條規定，僅持有外國護照者始能向外交部或駐外館處申請核發適當的簽證，屬於持外國護照者專屬的權利，本國籍配偶不是得依簽證條例所定得申請簽證之人，並無為外籍配偶申請居留簽證的公法上請求權，依法並沒有提起課予義務訴訟的權利。