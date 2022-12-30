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台南2議員3里長涉賄選 檢方提起當選無效之訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

九合一選舉甫落幕，台南地檢署查察賄選案，在30天的法定期限內，對涉賄案件當選人提起當選無效之訴，台南地檢署指出，在市議員部分計有議員蔡蘇秋金、施余興望2人，另在里長部分則有鹽水區坔頭港里莊福順、佳里區東寧里陳福全、將軍區鯤鯓里王燕宗3人，總計有5人。

檢調調查，蔡蘇秋金、王燕宗遭民眾檢舉，7月底在將軍某宮廟涉發放白米及紅包袋，紅包內有3張百元禮券，遭民眾現場蒐證。檢調據報後9月對蔡蘇、王等人進行調查，檢方對王以12萬元交保候傳，經蒐證齊全後，認蔡蘇、王涉違反公職人員選舉罷免法起訴。

另山地原住民市議員當選人施余興望，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，選前即依投票行賄選罪嫌提起公訴，並提當選無效之訴。

此外，檢調追查鹽水區坔頭港里莊福順涉以現金買票、一票代價2千元，當天，莊不知去向，直到投票日下午出面投案，檢方以涉賄選重大、有逃亡、串證之虞，向法院聲請收押禁見獲准。

佳里區東寧里長陳福全涉交付2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，還有選民收到西洋蔘等物，陳否認賄選，法官認他犯嫌重大且勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

台南地檢署查察賄選案，在30天的法定期限內，對涉賄案件2議員、3名里長當選人提起當選無效之訴。聯合報系資料照
台南地檢署查察賄選案，在30天的法定期限內，對涉賄案件2議員、3名里長當選人提起當選無效之訴。聯合報系資料照

賄選 議員 當選無效

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