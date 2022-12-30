3樁腳涉賄 檢調約談民進黨籍新北議員黃淑君

民進黨籍新北市議員黃淑君3個樁腳昨天因涉嫌以餐會賄選被調查，檢調今再以證人身分約談黃淑君，稍早移送新北地檢署複訊，黃面對媒體詢問沒有回覆，檢調另以證人身分約談前議員何博文。

新北地檢署檢察官許宏緯昨天指揮調查局兵分3路搜索，帶回黃淑君的林姓、高姓、羅姓等3名樁腳，檢方複訊後認為林姓樁腳有串供之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地方法院今天下午裁定林姓樁腳15萬元交保；至於高姓、羅姓樁分別獲10萬、3萬元交保。

檢方調查， 黃淑君的3名樁腳為替她拉票，去年11月選前在板橋區知名餐廳銀鳳樓中席開多桌，免費招待選區國中小家長會長及板橋地區人士，涉嫌以餐會方式賄選。

檢調昨天行動後，今天約談黃淑君作證，面對媒體詢問「會覺得被冤枉嗎？有甚麼想解釋的嗎？」均未回覆，何博文稍早也在律師陪同下，以證人身分到地檢署說明。