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偵辦柬埔寨人蛇集團案件 屏檢今偵結起訴並發布通緝
2022年爆發海外柬埔寨詐騙案，台灣多人遭犯罪人蛇集團利誘出境，引發全國社會關注。屏東地檢署日前由主任檢察官劉修言、江怡萱共同偵辦，指揮警方跨區組成專案小組調查，發現余姓女子擔任詐欺及人口販運集團的打手，依詐術使人出國罪、偽造文書罪、參與犯罪組織等罪起訴，並對其餘犯罪集團成員依法發布通緝。
檢方調查，余姓女子於今年7月加入犯罪組織「萬源集團」（或稱「萬利集團」、「萬古集團」），並受集團人事部主管劉、黃姓夫妻指示，毆打報警、犯錯的集團人事部女性成員及受招募者，被害人至少10名，而劉、黃姓夫妻出境後即滯留未歸，將依法發布通緝。
檢方指出，該集團具有詳細的分層管理分工，上下級設有處罰權限，組織結構分為業務部及人事部等，前者負責以投資、感情等詐術對外從事財產詐騙，後者負責訛詐民眾出國加入犯罪集團、聯繫受招募者的載送工作、代辦護照、偽造施打疫苗接種紀錄卡等，並全程協助及監控受招募者，以確保被害人順利出境加入犯罪集團。
檢方表示，其餘犯罪集團成員將分由各地檢同步偵辦，並持續進行橫向聯繫及證據共享，嚴查速辦求職詐騙的人口販運案件。
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