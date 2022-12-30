私設管線偷排污泥 桃檢聲請沒收45億犯罪所得
紘鼎開發工程有限公司涉私設管線，非法堆置並排放有害物質和超標污泥；台灣桃園地方檢察署今天偵結，依法起訴陳姓負責人等9人，並聲請沒收犯罪所得新台幣45億295萬餘元。
桃檢發布新聞稿表示，陳姓負責人等9人涉嫌在桃園市蘆竹區台61線濱海公路旁經營地下工廠，收置廢棄物堆置，並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線排放到附近田地。
檢方表示，經檢警環團隊蒐證，8月24日晚間搜索，查得廠區違法堆置並偷排污泥，經採證鑑驗，發現廠區自去年11月起就私設管線，非法堆置並排放有害健康物質和超出法定放流水標準值的污泥。
檢方說，搜索當場即查扣，並聲請羈押陳姓負責人獲准，後續陸續清查金流等。全案依違反水污染防治法、廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，並將受僱把風的少年3人移送少年法庭。
檢方表示，除提起公訴，也查扣紘鼎及陳姓負責人現金164萬1510元、汽車1部、砂石車10部、土地2筆、房屋3筆等財產，並聲請沒收犯罪所得45億295萬餘元。
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