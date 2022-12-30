被提起當選無效之訴 林杏兒：有點痛心被政治迫害
國民黨中常委蕭景田，涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後，仍不到案，士林地檢署已對蕭正式發布通緝，今天也對台北市議員當選人林杏兒提起當選無效之訴。林杏兒下午受訪指出，對於士檢這行為，她確實有點痛心，也會請律師捍衛自己的清白。
林杏兒指出，那一天她是以證人的身分應訊，在短短的1小時內，該回答的她也回答了，為什麼這麼快在這時候提當選無效，她一定會捍衛自己的清白，她再一次強調，蕭景田根本不是她乾爹，請一定要查清楚，到地方上去問所有人，大家都知道。
林杏兒說，另一位曾繁川，也不是她的輔選幹部，也不在她的團隊，這個其實也都問的到，她一定會想辦法捍衛清白。另外，蕭景田也不是她競選幹部，士林北投的鄉親好朋友，大家也知道一路走來她被政治迫害，很多汙衊抹黑，她都挺過來了，相信這一次也會撐過去，請各位鄉親給她力量，讓她這一次度過，也相信司法會還她清白。
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