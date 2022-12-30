被提起當選無效之訴 林杏兒：有點痛心被政治迫害

國民黨中常委蕭景田，涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後，仍不到案，士林地檢署已對蕭正式發布通緝，今天也對台北市議員當選人林杏兒提起當選無效之訴。林杏兒下午受訪指出，對於士檢這行為，她確實有點痛心，也會請律師捍衛自己的清白。

林杏兒指出，那一天她是以證人的身分應訊，在短短的1小時內，該回答的她也回答了，為什麼這麼快在這時候提當選無效，她一定會捍衛自己的清白，她再一次強調，蕭景田根本不是她乾爹，請一定要查清楚，到地方上去問所有人，大家都知道。