捲入國民黨中常委買票風波 士檢對林杏兒提當選無效之訴

台北市議員林杏兒。記者許正宏／攝影

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，遲未到案遭士林地檢署通緝，因期限將至，士檢今午表示，已對台北市議員當選人林杏兒提起當選無效之訴，端正選風。

士檢表示，地方公職人員選舉11月26日舉辦，林杏兒是國民黨籍台北市議員第一選區（北投、士林區）候選人，蕭景田及台北市士林北投區黨部執行長曾繁川遭爆選舉期間以1萬元、6000元不等代價，要求該選區部分里長候選人投票支持林杏兒，並幫忙拉票，林杏兒在12月2日經公告當選。

檢方12月21日指揮調查局人員搜索被告住居所，陸續約詢被告及該選區里長候選人共33人，通知林杏兒到案作證，曾繁川上周到案配合偵訊，訊後5萬元交保，但蕭景田遲未到案，檢方因認蕭景田有逃亡事實，昨已發布通緝，今也針對林杏兒提起當選無效之訴。

據悉，因選罷法規定，當選無效之訴須在公布當選30天內提起，士檢接獲賄選相關情資後，除追查曾繁川、蕭景田涉案情況，今也趕在1月3日期限內向法院對林杏兒提起當選無效之訴，檢方強調，此舉是求徹底去除賄選動機，杜絕選舉舞弊，維護選舉制度公正性。