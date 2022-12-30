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基層員警「勤務空班一小時」疑慮 警政署：純屬誤解

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署表示，明年1月1日起，警察將因應大法官釋字785號解釋，勤務會有新規定，為因應釋字785號解釋，警政署訂定新勤休規定，以一段式勤務為原則，員警勤間在指定地點待命休息，都會納入服勤時間。近日部分警察擔心，勤務編排會有兩班間「空班一小時」，等於變相增加執勤時間，警署說這純屬誤解，警政署已要求各相關業管單位加強宣導說明。

舉例來說，一名派出所警員工作8小時後，根據釋字785號規定必須休息，才能再加班；部分警察擔心，原本8小時工作加班4小時共12小時；但現在如果中間強制休息1小時，則變相要耗費13小時，等於增加辦公時間。

不過警政署指出，目前警署的規劃，假設案例中的員警上班8小時後，休息的1小時會以在所待命方式讓員警休息，這一小時算執勤時間，也有加班費，休息後再執勤3小時即可，也就是總共仍只上班12小時，中間1小時休息仍計加班費。

依釋字785號解釋案，公務員服務法第12條修正案將於明年1月1日施行，該法第12條第4項，辦公日中，應給予適當的連續休息時數，「行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」第5條第2項也明定：「輪班輪休人員於辦公日中，至少應有連續一小時之休息……」規定。

警政署因應符合規定及同仁實際服勤需求，研擬「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」草案時，已考量外勤員警勤務特性，因此在勤休實施要點第7點第3項「前項休息時間，服勤人員如於指定處所待命無法自行運用，視為服勤時數」，並獲內政部支持與核定在案。

警政署強調，已要求各警察機關勤務編排應以一段式服勤方式為原則，單位於勤務分配表編排「在所待命」、「在隊待命」，讓同仁適度休息藉以調節體力，考量員警在指定處所待命仍受機關指揮監督，應計入服勤時數，不會造成空班而延長辦公時數。

警政署說，新勤休規定開始施行後，各警察機關應推動合理勤務時數編排，並嚴格審查勤務編排，檢討執勤人力調度情形，隨時滾動檢討改善，期待能共同建立兼顧健康權及治安需求的警察勤務制度。

警政署強調，明年1月1號執行新勤務編排模式，勤務編排應以一段式服勤方式為原則，不會造成空班而延長辦公時數。記者廖炳棋/翻攝
警政署強調，明年1月1號執行新勤務編排模式，勤務編排應以一段式服勤方式為原則，不會造成空班而延長辦公時數。記者廖炳棋/翻攝

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