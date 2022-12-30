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花蓮三選區議員被提當選無效 落選頭陳慶元遞狀爭權益

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，同選區落選頭陳慶元今天到花蓮地方法院遞狀聲請以利害關係人身分參與訴訟。陳慶元說，希望法院裁准讓他能在訴訟中過程發言，爭取自身權益，也能積極端正選風。

林源富是花蓮第三選區縣議員當選人，該選區有15人爭9個席次，時代力量陳慶元首度參選，獲2071票排第10名，若林源富確定當選無效，陳慶元可望遞補。

陳慶元今天由時代力量祕書長白卿芬、律師紀岳良陪同，到花蓮地方法院遞交民事訴訟參加狀。

白卿芬說，花蓮地檢署依照「公職人員選舉罷免法」第120條第1項第3款，向花蓮地院提起林源富當選無效之訴，要肯定檢方查賄努力，保障公平選舉及維繫民主機制，也會給予陳慶元最大支持與協助。

陳慶元表示，林源富的父親在選前以1000元買票被檢警查獲，檢方昨對林源富提起當選無效之訴。

「賄選是破壞公平選舉的最大殺手」陳慶元說，今天委請律師遞民事訴訟參與狀，希望獲法院裁准，讓他得以參與訴訟，在訴訟過程中發言爭取自己的權益，更希望藉此宣示拒絕賄選、端正選風的重要，期待各界一同關注。

花蓮地檢署表示，林源富的父親因涉賄已被依違反選罷法提起公訴，林源富部分還在偵查中，因他的父親為競選團隊主要成員，因此在公告當選名單30日的期限內，針對林源富先行提出民事當選無效之訴。

花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元今天到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供
花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元今天到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供
花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元（中）今天由時代力量祕書長白卿芬（左）及律師紀岳良陪同，到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供
花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元（中）今天由時代力量祕書長白卿芬（左）及律師紀岳良陪同，到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供
花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元（中）今天由時代力量祕書長白卿芬（左）及律師紀岳良陪同，到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供
花蓮縣議員第三選區落選頭陳慶元（中）今天由時代力量祕書長白卿芬（左）及律師紀岳良陪同，到花蓮地院遞狀聲請參與訴訟，力爭權益。圖／陳慶元提供

花蓮 當選無效

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