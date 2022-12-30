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雲林男車速過快撞麵攤 1客衰遭夾心撞擊雙腳斷
雲林20歲卓姓男子今天清晨駕駛紅色小客車行經西螺吳厝橋附近一家麵攤，疑似車速過快，攔腰直撞停在麵攤前的黑色小客車，站在車與攤中間的男車主來不及逃開，遭黑車與水泥護欄夾心撞擊，當場重傷昏迷，雙腳骨折，另有1名店內客人也遭波及，警消緊急將2人送醫救治，肇事原因正在釐清。
卓姓男子今晨6時許駕車從吳厝橋旁的產業道路駛出，準備左轉進入145縣道時，疑因車速過快，左轉不成反是直直衝撞對向麵攤，突如其來的瞬間，攤位前的黑色自小客車被撞到彈飛，疊在路口的水泥護欄上，零件四散，現場一片狼藉。
撞擊力道相當大，瞬間巨響劃破清晨寧靜，麵攤老闆娘心有餘悸地回憶，當下與客人都來不及反應，站在攤外買麵的32歲廖姓男子是常客，習慣點餐後站在攤外等候，孰料不慎遭撞，彈進店內倒地。
警消獲報趕到現場處理，經查，卓男正常持有駕照、未酒駕，肇事原因進一步調查中；而重傷的廖男頭部、腳部均有撕裂傷，雙腳骨折，送往雲林基督教醫院治療，另一名遭波及的44歲廖姓客人則是右腳撕裂傷，送往虎尾若瑟醫院包紮。
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