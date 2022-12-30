快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林男車速過快撞麵攤 1客衰遭夾心撞擊雙腳斷

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林20歲卓姓男子今天清晨駕駛紅色小客車行經西螺吳厝橋附近一家麵攤，疑似車速過快，攔腰直撞停在麵攤前的黑色小客車，站在車與攤中間的男車主來不及逃開，遭黑車與水泥護欄夾心撞擊，當場重傷昏迷，雙腳骨折，另有1名店內客人也遭波及，警消緊急將2人送醫救治，肇事原因正在釐清。

卓姓男子今晨6時許駕車從吳厝橋旁的產業道路駛出，準備左轉進入145縣道時，疑因車速過快，左轉不成反是直直衝撞對向麵攤，突如其來的瞬間，攤位前的黑色自小客車被撞到彈飛，疊在路口的水泥護欄上，零件四散，現場一片狼藉。

撞擊力道相當大，瞬間巨響劃破清晨寧靜，麵攤老闆娘心有餘悸地回憶，當下與客人都來不及反應，站在攤外買麵的32歲廖姓男子是常客，習慣點餐後站在攤外等候，孰料不慎遭撞，彈進店內倒地。

警消獲報趕到現場處理，經查，卓男正常持有駕照、未酒駕，肇事原因進一步調查中；而重傷的廖男頭部、腳部均有撕裂傷，雙腳骨折，送往雲林基督教醫院治療，另一名遭波及的44歲廖姓客人則是右腳撕裂傷，送往虎尾若瑟醫院包紮。

雲林20歲卓姓男子今天清晨駕駛紅色小客車行經西螺吳厝橋附近一家麵攤，疑似車速過快，攔腰直撞停在麵攤前的黑色小客車，造成2傷。圖／民眾提供
雲林20歲卓姓男子今天清晨駕駛紅色小客車行經西螺吳厝橋附近一家麵攤，疑似車速過快，攔腰直撞停在麵攤前的黑色小客車，造成2傷。圖／民眾提供
停在雲林西螺麵攤前的黑色小客車遭攔腰撞上，車身幾乎全毀。圖／民眾提供
停在雲林西螺麵攤前的黑色小客車遭攔腰撞上，車身幾乎全毀。圖／民眾提供

雲林 骨折 駕照

延伸閱讀

配合新春年節雲林各大公園 完成光環境讓夜色更美

川普建設送愛到雲林 捐贈現代化救護車

雲林台西鄉民代表會主席涉賄 檢方聲押遭駁回擬提抗告

雲林老翁滑落山坡 消防人員入夜前及時成功救援

相關新聞

捲入國民黨中常委買票風波 士檢對林杏兒提當選無效之訴

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，遲未到案遭士林地檢署通緝，因期限將至，士檢今午表示，已對台北市議員當選人林杏兒提起當選無...

被提起當選無效之訴 林杏兒：有點痛心被政治迫害

國民黨中常委蕭景田，涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後，仍不到案，士林地檢署已對蕭正式發布通緝，今天也對台北...

花蓮三選區議員被提當選無效 落選頭陳慶元遞狀爭權益

花蓮縣議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，同選區落選頭陳慶元今天到花蓮地方法院遞狀聲請以利...

基層員警「勤務空班一小時」疑慮 警政署：純屬誤解

警政署表示，明年1月1日起，警察將因應大法官釋字785號解釋，勤務會有新規定，為因應釋字785號解釋，警政署訂定新勤休規...

雲林男車速過快撞麵攤 1客衰遭夾心撞擊雙腳斷

雲林20歲卓姓男子今天清晨駕駛紅色小客車行經西螺吳厝橋附近一家麵攤，疑似車速過快，攔腰直撞停在麵攤前的黑色小客車，站在車...

法定期限將屆 苗檢公布共11件14人被提當選無效之訴

苗栗地檢署查察賄選，在30天法定期限內對涉賄案件當選人提起當選無效之訴，目前期限將屆，檢方今天公布已針對14人提出當選無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。