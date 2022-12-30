法定期限將屆 苗檢公布共11件14人被提當選無效之訴
苗栗地檢署查察賄選，在30天法定期限內對涉賄案件當選人提起當選無效之訴，目前期限將屆，檢方今天公布已針對14人提出當選無效之訴，包括已就職的縣長鍾東錦及部分議員、鄉鎮市民代表、村里長。
苗栗地檢署提起當選無效之訴共11件14人，範圍包括縣長鍾東錦、第五選區黃姓縣議員，另外鄉鎮市民代表有9人、村里長3人。
檢方指出，苗栗查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段即建立完整資訊傳遞、彙整管道，並安排有效率的行政程序，在苗栗縣選舉委員會於12月2日公告當選名單，地檢署就在同日提起首件當選無效之訴，到今天12月30日止共針對11件、14人提起當選無效之訴。
被提起當選無效之訴者，其中部分是認定候選人親自參與賄選犯行，部分基於法院判決前例，因候選人親友或競選團隊成員參與賄選犯行因而起訴，都是依檢察官起訴賄選犯罪的相關事證為基礎，秉持行政中立、司法獨立的標準執行法律權責。
苗栗地檢署表示，當選無效之訴依法必須在公告當選人名單之日起30日內提出，因最後期限適逢假日順延一天到明年元月3日，檢方選後一直持續清查相關涉賄案件，總數約40件，如有涉賄案在最後期限之日有結果，不排除再新增提出當選無效之訴。
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