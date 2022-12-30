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拿政府預算浮報薪資作假帳 戒菸治療管理中心14人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

由衛福部國民健康署戒菸查核計畫預算成立的戒菸治療管理中心，其協同主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤與組長劉明達，涉嫌以人頭浮報薪資及不實發票，自2016至2018年間，詐領菸捐補助款464萬元；另外國健署技正黃國賓則涉嫌在採購案驗收時放水。台北地檢署今依刑法業務侵占、偽造文書罪起訴賴男14人，另以貪汙圖利罪起訴黃男。

檢方調查，戒菸治療管理中心的運作，係國健署以標案發包的方式委由廠商成立，主要負責辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地計畫」（即戒菸查核計畫），運作經費由國健署按年度預算核撥給台灣家醫學會、台灣流行病學會，戒菸治療管理中心再向上述兩學會申報開支原始憑證，多餘經費則應歸還。

由於國健署官員供稱，戒菸治療管理中心與國健署間非上下隸屬關係，該中心員工係由廠商聘僱，且該中心經費非由國健署直接支付，而是向台灣家醫學會、台灣流行病學會申報，因此浮報薪資和報假帳，檢方無法以貪污治罪條例侵占公有財物罪論罪。

檢方查出，該中心賴男等人，分別在2017年、2018年間，涉嫌用人頭製作不實薪資證明，侵占53萬6708元、51萬6320元，又與多家美容、印刷等廠商勾結，持裝潢地毯、印刷費用等不實開銷單據，分別在2016年侵吞15萬元，2017年侵吞86萬9165元，2018年侵吞257萬2483元，這些遭侵占款項竟被賴男等人用來出國旅遊、私人參加醫學會議食宿開銷之用。

另外，檢方也發現，國健署健康教育及菸害防制組二科技正黃國賓，涉嫌於2017年驗收戒菸治療管理中心資訊系統及電腦審查功能期間，又明知相關設備廠商尚未完工，身為驗收人員應要求限期改善、拆除、重作或退、換貨，卻予以放水通過，使廠商得以領取30萬元工程款。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

以衛福部國健署預算運作的戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤與組長劉明達等人，涉嫌浮報薪資及作假帳遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
以衛福部國健署預算運作的戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤與組長劉明達等人，涉嫌浮報薪資及作假帳遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影

戒菸 國健署 侵占

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