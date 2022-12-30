快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

戒菸中心主持人涉侵占464萬元 北檢起訴15人

中央社／ 台北30日電

戒菸治療管理中心主持人賴志冠等人，涉嫌於105年至107年製作不實憑證，核銷464萬餘元涉業務侵占國健署技正黃國賓涉嫌查核不實，涉圖利等罪，北檢今天起訴賴、黃等15人。

衛生福利部國民健康署因辦理戒菸查核計畫而在台北市設立戒菸治療管理中心，民國105、106年由台灣家庭醫學教育研究學會向國健署承攬、107年由台灣流行病學學會承攬。

檢方查出，戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠等人，涉嫌於106年、107年間找人頭詐領薪資合計新台幣105萬餘元，侵占款項用以支付賴志冠以私人名義出國參加醫學會議的機票及食宿費用。

檢方發現，賴志冠等人於105年至107年間，涉嫌找公司開立不實發票，向台灣家醫學會、台灣流行病學會核銷款項，合計359萬餘元，用以支付賴志冠以私人名義出國參加醫學會議的機票及食宿費用。

另外，國健署技正黃國賓被控於106年間前往戒菸治療管理中心實地驗收時，明知該中心未依計畫規定完成資訊系統新增專業審查、查核結果及電腦審查等功能均未完備，依法應通知限期改善、重做等作為，卻在驗收報告予以通過，讓國健署核發30萬元，涉嫌圖利。

台北地檢署今天依業務侵占、偽造文書等罪起訴賴志冠等14人，依貪污治罪條例圖利罪起訴黃國賓。

戒菸 國健署 侵占

延伸閱讀

5癌症存活率曝光 2癌及早治療「5年存活率高達100%」

三重里長涉以月餅賄選 新北檢提當選無效之訴

被新北檢提當選無效 市議員蔡淑君發2點聲明回應

告周玉蔻北檢首開庭 張淑娟：痛不欲生，邪不勝正

相關新聞

助潤寅犯下427億詐貸案 合庫前董事長廖燦昌14人遭訴

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，兩人雖已入監服刑，但台北地檢署持續追查發現，時任合庫董事...

拿政府預算浮報薪資作假帳 戒菸治療管理中心14人遭訴

由衛福部國民健康署戒菸查核計畫預算成立的戒菸治療管理中心，其協同主持人賴志冠、執行秘書陳毖瑤與組長劉明達，涉嫌以人頭浮報...

竹聯幫明仁會假借「穆迪」詐騙上億元 警逮21人送辦

竹聯幫明仁會45歲黃姓男子去年10月組成詐騙集團，成立人頭投顧公司，假冒美國著名信評機構「穆迪公司」與公司合作，吸引民眾...

合庫前董座廖燦昌涉潤寅案遭起訴 行政院回應了

針對第一金控前董事長廖燦昌因其擔任合作金庫董事長任內涉及2016年詐貸案遭起訴一事，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院已...

學者轉任法官有望破蛋？ 2人申請 司法院盼各界給意見

司法院希望法官來源能多元，但一直以來只有律師或檢察官轉換跑道，學者部分掛零。司法院今公告今年度2名學者申請轉任法官資料，...

偷排廢水廢土利益驚人 桃檢估不用一年賺45億

桃園地檢署接獲檢舉，桃園市蘆竹區紘鼎開發工程公司未經核准排放汙水，還非法堆置土方，嚴重汙染環境，經數月調查，今依違反水汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。