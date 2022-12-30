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合庫前董座廖燦昌涉潤寅案遭起訴 行政院回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

針對第一金控前董事長廖燦昌因其擔任合作金庫董事長任內涉及2016年詐貸案遭起訴一事，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院已於前年廖燦昌因另案遭起訴後，立即要求他辭去第一金控董座的位子，不僅沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查。

羅秉成指出，慶富案是國民黨執政時代的舊案，並非發生於民進黨執政時期，而慶富案中，當時的合庫董座廖燦昌並沒有因任何違法事證被起訴或判刑，後續再任用廖燦昌擔任公股銀行董事長，資格上與法律上無不妥，外界所謂廖燦昌涉入慶富案卻仍受重用一事，與事實有所出入。

羅秉成表示，廖燦昌於2020年被起訴的案件，是發生在2016年4月國民黨執政時期，而今日遭起訴的潤寅案，則是發生於2016年與2017年間，皆為其擔任合庫董事長任內，並非於第一金控董座任內，而此前也未曾遭揭露過，政院無從得知其涉及違法案件。

羅秉成進一步說明，行政院於廖燦昌前年遭起訴後，立即要求廖燦昌辭去第一金控董座的位子，並沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查，請外界勿混淆時空背景，誤導民眾。

助潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，合庫前董事長廖燦昌等14人遭訴。圖／聯合報系資料照片
助潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，合庫前董事長廖燦昌等14人遭訴。圖／聯合報系資料照片

慶富案 羅秉成 行政院

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