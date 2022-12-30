合庫前董座廖燦昌涉潤寅案遭起訴 行政院回應了
針對第一金控前董事長廖燦昌因其擔任合作金庫董事長任內涉及2016年詐貸案遭起訴一事，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院已於前年廖燦昌因另案遭起訴後，立即要求他辭去第一金控董座的位子，不僅沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查。
羅秉成指出，慶富案是國民黨執政時代的舊案，並非發生於民進黨執政時期，而慶富案中，當時的合庫董座廖燦昌並沒有因任何違法事證被起訴或判刑，後續再任用廖燦昌擔任公股銀行董事長，資格上與法律上無不妥，外界所謂廖燦昌涉入慶富案卻仍受重用一事，與事實有所出入。
羅秉成表示，廖燦昌於2020年被起訴的案件，是發生在2016年4月國民黨執政時期，而今日遭起訴的潤寅案，則是發生於2016年與2017年間，皆為其擔任合庫董事長任內，並非於第一金控董座任內，而此前也未曾遭揭露過，政院無從得知其涉及違法案件。
羅秉成進一步說明，行政院於廖燦昌前年遭起訴後，立即要求廖燦昌辭去第一金控董座的位子，並沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查，請外界勿混淆時空背景，誤導民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言