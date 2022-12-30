學者轉任法官有望破蛋？ 2人申請 司法院盼各界給意見

司法院希望法官來源能多元，但一直以來只有律師或檢察官轉換跑道，學者部分掛零。司法院今公告今年度2名學者申請轉任法官資料，並請各界於明年1月31日前提供意見。2人包括亞洲大學教授謝如蘭、中興大學前專案助理教授蘇義淵。

謝如蘭為東吳大學法律學系畢，德國海德堡大學法律系碩士畢與博士，1994年起分別擔任中央研究院研究助理、香港上海匯豐銀行法務專員、德國Rödl&Partner國際會計法律事務所法務專員、亞洲大學助理教授至教授等職。

蘇義淵同樣畢業於東吳法律系，為淡江大學國際學院大陸經貿組商學碩士、美國美利堅大學華盛頓法學院法學博士，曾擔任林辰彥律師事務所法務助理、康舒科技公司法務管理師、麗臺科技公司法務管理師、興國管理學院助理教授、北海道大學法學研究科準教授、國家安全會議研究員、中興大學專任助理教授等職。

法官法2012年修正，法官來源採多元進用政策，希望增加檢察官、律師、學者等法律人轉任專職法官，其中學者因未通過國家考試，無法直接參加甄選，必須先通過考選部的資格考，近10年來學者、教授轉任的人數掛零。

近年來轉任法官的以檢察官較多，若是律師轉任，還分為執業3年、執業6年以上兩種不同門檻。若律師僅執業3年，須參加筆試（寫判決）、書狀審查20篇與口試；執業6年以上的律師則是提40件書狀並參加口試。過去曾有名律師因未通過職前研習，忿忿不平「把律師事務所收起來，受訓了1年多卻被淘汰」。