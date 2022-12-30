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偷排廢水廢土利益驚人 桃檢估不用一年賺45億

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署接獲檢舉，桃園市蘆竹區紘鼎開發工程公司未經核准排放汙水，還非法堆置土方，嚴重汙染環境，經數月調查，今依違反水汙染防治法、廢棄物清理法起訴陳姓負責人和8名員工，並追討45億元不法所得。

桃檢調查，弘鼎公司位於台61線濱海公路附近，承攬工程項目廣泛，但不包含清理事業廢棄物，私底下仍設暗管接到台61線附近水道，自去年11月開始偷排事業廢水。

檢警環今年8月24日晚間展開搜索行動，除拘提紘鼎陳姓負責人到案，也帶回許姓、沈姓等員工，查扣相關機具及管線，訊後認定紘鼎自去年8月開始犯案，其收受清運廢棄物費用達1.7億元，而偷排、偷倒廢棄物所省下的費用更超過43.2億餘元，二者相加即是起訴認定的不法所得。

檢方表示，全案共起訴9人，除了陳男在押，其餘8人依涉案情節輕重，分別以2萬元到20萬元不等金額交保，另有3名把風的未成年少年移送少年法庭審理。另外，由於不法所得金額龐大，調查過程中也陸續查扣紘鼎和陳男名下現金、汽車、砂石車和5筆不動產，以便日後追討不法所得。

桃園市蘆竹區鼎開發工程公司涉嫌非法傾到廢土廢水，不法獲利45億元，今天被桃園地檢署依違反水汙染防治法、廢棄物清理法起訴。圖／桃園地檢署提供
桃園市蘆竹區鼎開發工程公司涉嫌非法傾到廢土廢水，不法獲利45億元，今天被桃園地檢署依違反水汙染防治法、廢棄物清理法起訴。圖／桃園地檢署提供

廢棄物 桃園 未成年

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