偷排廢水廢土利益驚人 桃檢估不用一年賺45億

桃園地檢署接獲檢舉，桃園市蘆竹區紘鼎開發工程公司未經核准排放汙水，還非法堆置土方，嚴重汙染環境，經數月調查，今依違反水汙染防治法、廢棄物清理法起訴陳姓負責人和8名員工，並追討45億元不法所得。

桃檢調查，弘鼎公司位於台61線濱海公路附近，承攬工程項目廣泛，但不包含清理事業廢棄物，私底下仍設暗管接到台61線附近水道，自去年11月開始偷排事業廢水。

檢警環今年8月24日晚間展開搜索行動，除拘提紘鼎陳姓負責人到案，也帶回許姓、沈姓等員工，查扣相關機具及管線，訊後認定紘鼎自去年8月開始犯案，其收受清運廢棄物費用達1.7億元，而偷排、偷倒廢棄物所省下的費用更超過43.2億餘元，二者相加即是起訴認定的不法所得。