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助潤寅犯下427億詐貸案 合庫前董事長廖燦昌14人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

助潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案犯下427億詐貸案，合庫前董事長廖燦昌等14人遭訴。圖／聯合報系資料照片
助潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案犯下427億詐貸案，合庫前董事長廖燦昌等14人遭訴。圖／聯合報系資料照片
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，兩人雖已入監服刑，但台北地檢署持續追查發現，時任合庫董事長廖燦昌涉嫌施壓下屬盡速通過授信、撥款，還配合潤寅提高授信額度，造成合庫2.9億元呆帳損失；另外，台企銀分行業務人員劉麗雪也同樣配合潤寅超貸，造成台企銀1500萬美元、約4.6億元的呆帳，北檢今依違反銀行法特別背信等罪起訴廖、劉等共14人。

合庫高層除廖燦昌外，被起訴者還包括時任合庫副總經理黃伯川、受信管理部協理陳世卿及程天祥，受信管理部第四科科長吳援才，受信管理部第四科副科長董芳蘭，受信管理部第四科經辦楊智慧，雙連分行經理陳淑華、陳秀貞、李綉美、江惠芳，雙連分行襄理陳敏祥、雙連分行專員莊雅萍13人，以及台企銀劉女共14人。

檢方在起訴書中，斥責廖燦昌等人罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人情誼，多次配合潤寅需求交辦下屬，明知潤寅集團已有還款來源非買受人的交易異狀，仍無視鉅額授信風險指示下屬撥款，犯後更否認犯行，以分層負責及尊重下屬專業為由卸責，毫無悔意，因此建請法院從重量刑。

檢方調查，廖燦昌在台企銀董事長任內就與王音之交好，常接受王女致贈的高級水果，2014年他轉任合庫後，王女也轉而向合庫貸款。2016年間，廖男召集授信管理部協理黃伯川、程天祥、雙連分行人員開會，對於潤寅、潤琦授信案指示盡速通過。

上述合庫主管和員工在廖男壓力下，明知潤寅財務不佳，楊文虎、王音之兩人均已被聯徵中心註記為呆帳戶，仍自2016至2018年持續撥款達4.6億元，即便潤寅後來改向其他銀行詐貸，或以私人借貸還款，最終仍導致合庫2.9億元呆帳損失。

至於台企銀部分，檢方查出，台企銀南京東路分行放貸業務人員劉麗雪，涉嫌多次收受王音之贈送的高價水果禮盒44次，總價達28萬元，另外劉女在公公過世時，也收受王女高出行情的31000元奠儀。而劉女自2010年起，護航潤寅以不實照會，隱瞞瑞寅財務狀況，使台企銀在不知情下，多次核撥鉅額貸款，最後造成1500萬美元呆帳。

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