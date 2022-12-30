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民進黨籍新北議員黃淑君1樁腳餐會涉賄選 遭聲押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

民進黨籍新科新北市議員黃淑君，因樁腳涉嫌餐會買票捲入賄選風波。圖／擷取自黃淑君臉書
民進黨籍新科新北市議員黃淑君，因樁腳涉嫌餐會買票捲入賄選風波。圖／擷取自黃淑君臉書
新北市議員上月25日甫宣示上任，今天就傳出新北地檢署查緝民進黨籍新科議員黃淑君樁腳涉賄，據悉，未來檢方視證據，不排除會提出當選無效之訴。

新北檢昨天指揮法務部調查局新北市調查處兵分三路搜索，並帶回林姓、高姓、羅姓等三名樁腳，複訊後認為林姓樁腳有串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方調查， 黃淑君的三名樁腳為替她拉票，去年11月選前在板橋區知名餐廳銀鳳樓中席開多桌，免費招待選區國中小家長會長及板橋地區人士，涉嫌以餐會方式賄選。

檢察官昨天複訊後，認為林姓樁腳涉嫌重大，且有串供之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見，另兩名高姓、羅姓樁腳則諭知以10萬、3萬元交保。

據悉，檢方不排除將傳喚黃淑君作為證人到案，並視證據決定是否向黃淑君提起當選無效之訴。

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