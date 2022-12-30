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台東地檢第二波當選無效之訴出爐 5鄉代、1村長被訴
台東地檢署針對五合一選舉第二波當選無效之訴出爐，5鄉民代表當選人及1村長當選人被依違反選罷法第99條第1項之行為，向法院提起當選無效之訴。地檢表示，查辦無底線、上限及時限。
台東地檢署表示，選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。
第二波被提起當選無效之訴的是卑南鄉吳姓、陳姓鄉代當選人、海端鄉余姓鄉代當選人、太麻里鄉陳姓鄉代當選人、綠島鄉鄭姓鄉代當選人及長濱鄉忠勇村黃姓村長當選人。
6人均於選舉期間涉及幽靈戶口和現金買票，檢察官偵辦認6人罪嫌事證明確，提起公訴。地檢署強調，查辦違反選罷法選舉案件「沒有底線、沒有上限、沒有時限」。
據了解，台東地檢署這次五合一選舉共偵辦339件選舉賄選案，羈押禁見8人，起訴6人，交保39人；涉案樣態包括現金買票、贈送禮品及物資、幽靈人口及發放餐券等，其中現金買票最大宗。
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