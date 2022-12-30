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資源回收物是寶物 台南男身背7把刀毆傷里長判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區的黃姓男子以資源回收物為生，今年11月1日家中發生火災，他把清出垃圾堆置在住家前道路，隔天吳姓里長會同環保局前來清理，他左手持水果刀，右手毆打吳成傷，警方當場將他逮捕，且在身上起出7把刀，法官認他意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務執行罪處6月徒刑。

檢警調查，黃男以撿拾資源回收物為生，因家中發生火災，他把家中垃圾清出，堆置在住家前道路，經里民向吳姓里長反應，垃圾已占用公眾使用道路，吳聯繫環保局人員派員前來清理。隔天上午9時16分，吳協同環保人員欲清理道路上垃圾，黃阻擋吳及環保人員清理，左手持水果刀，右手徒手毆打里長，致其臉、右胸挫傷。

吳遭毆打後轉身逃離，黃見狀持水果刀自後追逐，致吳心生畏懼，黃因未能追上，才放棄追逐，步行返回住家。警方據報後趕抵現場，當場將他逮捕，查扣手上4把水果刀，及藏在身上3把水果刀。

黃坦承犯行；檢方認他犯妨害公務、傷害及恐嚇等罪嫌，同一行觸犯數罪，建請法官從一重處斷。

台南地院審酌，黃明知里長及環保局人員正依法執行清理垃圾職務，僅因不滿所有物品占用道路將遭清除，竟手持並身帶7把水果刀，先徒手毆打里長，再持前開水果刀追趕恐嚇，危害里長執行職務時的人身安全，並損及公務員所代表國家公權力法紀執行的尊嚴性，很不應該。

惟念他犯後已坦承犯行，兼衡「我願意原諒被告」里長表示，因為他知道黃家庭狀況不是很好，希望黃出看守所後不要再來找他麻煩等一切情狀，法官認他意圖供行使之用而攜帶凶器犯妨害公務執行罪，處6月徒刑，可上訴。

台南市警五分局員警據報後趕抵現場，當場將黃男逮捕，查扣手上4把水果刀，及藏在身上3把水果刀。圖／讀者提供
台南市警五分局員警據報後趕抵現場，當場將黃男逮捕，查扣手上4把水果刀，及藏在身上3把水果刀。圖／讀者提供

妨害公務 台南 恐嚇

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