候選人欠稅費、罰鍰不還 彰投共扣押選舉保證金146萬

全國地方公職人員選舉11月26日完成，不過有部分候選人欠稅款及罰款未繳，法務部行政執行署彰化分署因此在選舉委員會辦理選舉保證金、競選經費補貼款的退還及發放作業前，扣押有滯欠稅費罰鍰的候選人的選舉保證金及補貼款，共執行扣得146萬1419元，其中彰投議員層級有10人欠錢不還。

候選人參選需繳納保證金，若達門檻可退回甚至也有補貼款，彰化分署表示，在選舉投票日前先請彰化及南投選舉委員會提供各項選舉的候選人名冊，清查比對出轄區內共有155名候選人滯欠稅、費及罰鍰等公法上金錢給付義務未履行，目前為彰化分署的行政執行案件義務人，其中彰化縣的候選人計有94人、南投縣的候選人計有61人。

彰化分署指出，有部分候選人於選前已被扣押存款、薪資或自行清償完畢，另有部分候選人已辦理分期繳納中，對於仍不願主動繳納或提出清償方案的90名候選人，彰化分署待選舉結束後的上班日11月28日寄送扣押命令扣押候選人的選舉保證金及補貼款，經彰化、南投選舉委員會及各鄉（鎮、市）公所陸續回報，除候選人因得票數未達門檻而遭沒收保證金或不符補貼款領取資格外，統計至12月23日止已扣到146萬1419元。

彰化分署統計，彰化欠稅費及罰鍰最多的是村里長，有48名候選人，南投則是鄉鎮市民代表30人最多，兩縣則共有10名議員欠公法上的金錢不還，扣押款項將解繳給相關移送機關，用以抵償所欠的稅費罰鍰，挹注國庫收入。