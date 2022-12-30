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高雄情侶檔涉嫌買票贏得選舉遭送辦 橋檢提當選無效

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

九合一大選結束一個月，各當選人完成就職，為避免選舉公平基石遭受侵蝕，高雄橋頭地檢署持續查賄，發現高雄市原住民自治區代表選舉，桃源區第1選舉余姓代表當選人與女友涉嫌以1000元到2000元的金額買票，藉此贏得選舉；檢警調傳喚涉案人，訊後將分別以余男5萬元、簡女3萬元交保，另向地院對余提起當選無效之訴。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山與檢察官嚴維德、陳麗琇、鄭子薇、郭郡欣、李明昌、賴帝安、陳韻庭12月28日指揮高雄市調查處、六龜警分局偵辦，桃源區第1選區區民代表余姓當選人涉違反公職人員選舉罷免法案。

經查，余男與簡姓女友為了能在激烈選戰中脫穎而出，在投票日前一周，及11月26日當天，在簡女開設的商店，以1000元到2000元不等的金額，涉嫌向7名選民買票請求投票支持。

桃源區第1選區山地原住民區民代表選舉，範圍包括梅山里、拉芙蘭里、復興里、勤和里、桃源里、高中里共6里，這屆選舉該選區共有10人參選，應選出5席。

余男以近300票當選，檢警調也在選後，傳喚余與簡女等涉案人到案說明，複訊後，認兩人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪嫌疑重大，羈押之必要，別以5萬及3萬交保。

為避免選舉公平基石遭受侵蝕，檢方也在12月29日向橋頭地方法院對余男提起當選無效之訴。

高雄橋頭地檢署，會同檢方查獲范男為首的盜採集團，並將涉案的10人依法起訴。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地檢署，會同檢方查獲范男為首的盜採集團，並將涉案的10人依法起訴。記者陳弘逸／攝影
桃源區第1選舉余姓代表當選人與女友涉嫌以1000元到2000元的金額買票（示意照）。記者陳弘逸／攝影
桃源區第1選舉余姓代表當選人與女友涉嫌以1000元到2000元的金額買票（示意照）。記者陳弘逸／攝影

當選無效

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