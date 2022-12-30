博客來和解遭質疑！委任律師批「陰謀論」完全不實 列5點逐一澄清

台灣網路書店龍頭博客來的勞資糾紛，日前火速和解落幕。本報資料照片 「博客來」勞資糾紛24日和解，統一超商委任律師劉韋廷25日在臉書「劉韋廷律師的立勤小學堂」發文，提及李姓清潔工的家屬和解過程解除跟陳律師的委託，引發外界質疑。劉韋廷周三深夜再發文澄清，他表示，陰謀論說博客來先要求李姓清潔工撤換陳律師，完全不實。

至於網友懷疑李姓清潔婦的錄音口白是遭脅迫，劉韋廷說，「阿姨念了很多遍，因為很擔心她的國語不好」，也不擅言詞，一句一句念，很像被要求念的。這些內容就是李姓清潔婦希望告訴社會大眾，事情已經結束，並沒有偷錄音或洩漏秘密問題。

「如果阿姨真的對博客來充滿仇恨，為什麼要一天就和解？」劉韋廷表示，為什麼希望這件事不要繼續延燒，因為這都不是雙方預料會發生的事，所以才希望趕快平息，但大家關心的是這公司多可惡，「最好讓他倒，那阿姨要怎麼回去上班？」又博客來上下那麼多無辜的員工又該怎麼辦？「如果各位是這位阿姨，應該也會跟他有一樣的困難吧！」

●全文如下： 博客來的紛爭應該已經告一段落，但有很多該澄清的還是要澄清。 一、沒有人去要求清潔阿姨或其家人撤換陳律師，是清潔阿姨家人不想事情弄這麼大，希望趕快結束，所以解除委任律師，希望趕快把事情落幕，陰謀論說博客來先要求阿姨撤換陳律師，完全不實。 當天下午要和談，我還跟陳律師還有博客來主管同一個LINE群組，請陳律師一起參加，是突然陳律師告知當事人家屬不請他加入和談，才臨時由博客來跟我與阿姨跟家屬談，這全是出於阿姨跟家人的意思，博客來或我都沒有任何要求解任陳律師的想法，反過來，陳律師加入談判，對博客來也沒有任何問題。 而且我們提了比勞基法更優惠的方案給阿姨，阿姨只選擇勞基法該有的權益，我也不懂就算陳律師在場，我們都提了比阿姨所選更好的條件，阿姨就是不要，到底跟陳律師不在場有甚麼關係。 二、阿姨的錄音，是阿姨的家人希望趕快把事情告一段落，不要一直新聞這樣延燒，影響他們家人也影響公司。因此我們建議可以寫一個書面給大眾表示我們雙方已經和解，但文字上可能會有阿姨的名字，才能代表阿姨。 阿姨也不想有名字讓大家知道，所以才決定改用錄音的方式，錄音的內容是由阿姨的家人準備，阿姨照著念，然後阿姨的家人全程錄影，而我幫忙錄音，阿姨念了很多遍，因為很擔心她的國語不好，也不擅言詞，一句一句念，很像被要求念的，只是雖然念了很多遍，還是可能被人誤以為是被逼著念，或甚至被人誤會是偷錄音，還公布給大眾，實際上，這些內容就是阿姨希望我傳給媒體，告訴社會大眾，事情已經結束，別再一直延燒了，因此並沒有偷錄音或洩漏秘密問題。 三、是否一定要把阿姨個人跟博客來的換約糾紛丟到網路上公審，才能換來博客來妥協，並且給一筆錢，這恐怕是一個臆測問題？ 如果真的曾經發生過阿姨諮詢陳律師，讓陳律師先跟博客來聯絡，而博客來不願意和談，這樣才有對造組吧，但現實是阿姨問了陳律師，陳律師就放上網路，根本沒有先跟博客來聯絡過就延燒，博客來知道阿姨的訴求也馬上跟阿姨和解，然後大家就說，一定是要用這種方式才能讓博客來妥協，這恐怕對博客來也不公平。 我自己處理糾紛的方式，我會選擇先跟博客來談判，如果博客來不願意或是沒辦法處理，才會選擇訴訟或是公開讓社會大眾來公評當事人的私事。更何況當事人只是一個清潔阿姨根本不知道會鬧成這樣，律師也要事先告知可能的風險， 或是會用這樣處理方式，可能導致全民公審以及影響整個博客來上下的員工。 四、有人問我，為什麼周日發文又刪文，是因為我當日的發文已經很多媒體報導，而且我發文的目的是提供阿姨的錄音給社會大眾，依照阿姨的意思告訴社會大眾事情已經和解解決，因此，我也不想讓阿姨的錄音一直在網路播放，已經達成阿姨要我做的事，我也希望讓阿姨生活回到正常，所以當日晚上就刪除文章。 五、為什麼會有換約風波呢?是因為過往阿姨在21年前，來到博客來做清潔工作，沒有固定上下班時間，不用打卡，清潔工作結束就可以休息，不是一個固定編制的人員，因此當時才會是承攬關係，而當這家公司慢慢地有規模，需要的人員型態也有所改變，博客來也有請清潔公司派員來打掃，很多外面的公司都是跟清潔公司簽約，不是自己雇用清潔人員。

而一直在博客來工作的阿姨也慢慢成為一個固定工作的人員，因此，博客來主動要跟阿姨談換約了，並且希望阿姨由承攬關係改成雇傭關係，但阿姨聽不懂這到底是什麼？更不懂為什麼要由清潔公司雇用再派回來博客來打掃，而這樣的提議，都只是討論階段，阿姨當然可以不同意，也可以跟博客來討論其他的雇傭關係，然而，阿姨聽不懂，所以要找律師幫忙了解，而這些改承攬或僱用合約，還在討論的過程，甚至博客來還要跟阿姨約下次討論的時間，阿姨去諮詢律師了解這些法律關係，律師就把這件事放在網路上，博客來也很錯愕，阿姨跟他的家人也很錯愕，大家也看到了，一天就和解了，如果阿姨真的對博客來充滿仇恨，為什麼要一天就和解？為什麼希望這件事不要繼續延燒，因為這都不是雙方預料會發生的事，所以才希望趕快平息，但大家關心的是這公司多可惡，最好讓他倒，那阿姨要怎麼回去上班？又博客來上下那麼多無辜的員工又該怎麼辦？如果各位是這位阿姨，應該也會跟他有一樣的困難吧！