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雲林台西鄉民代表會主席涉賄 檢方聲押遭駁回擬提抗告

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣台西鄉民代表會主席傳賄選，當選人林天祥疑以每票10萬元買票，雲林地檢署布線搜證，11月27日持搜索票搜索，並通知林天祥及12名證人到案說明，檢方認為涉案重大，向法院聲請羈押遭駁回，檢方擬提抗告。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮法務部調查局雲林縣調查站、法務部調查局中部地區機動工作站，持搜索票對65歲林天祥執行搜索，並通知林天祥及證人共13人到案說明，經檢察官訊後，認為林天祥涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項之行求賄賂罪嫌重大。

檢方調查發現，林天祥疑以每票現金10萬元對價，向代表會有投票權的代表求賄，並請求投票支持，涉犯投票行賄罪，釐清賄選案情後，認為林天祥涉案重大向法院聲請羈押，其餘證人請回，但聲押遭法院駁回，檢方擬提抗告，盼淨化雲林選風。

雲林地檢署指出，直轄市、縣（市）議會議長、副議長、鄉（鎮、市）民代表會、原住民區民代表會主席及副主席選舉，賄選將處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以上2000萬元以下罰金，會針對行、收賄者嚴查究辦，也會秉持立法寬嚴並濟原則，對自首或自白犯罪者，予以適當處置，以正選風。

雲林台西鄉民代表會主席涉賄，檢方聲押遭駁回擬提抗告。圖／雲林地檢署提供
雲林台西鄉民代表會主席涉賄，檢方聲押遭駁回擬提抗告。圖／雲林地檢署提供
雲林台西鄉民代表會主席涉賄，檢方聲押遭駁回擬提抗告。圖／雲林地檢署提供
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雲林 賄選

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