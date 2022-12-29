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檢調搜索高端及母公司基亞 董事長張世忠遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

士林地檢署今指揮調查局台北市調處，針對高端股票內線交易，以及高端母公司基亞生技非常規交易，發動搜索約談，其中基亞董事長張世忠也在約談名單之中。據了解，檢調接獲檢舉，指稱基亞名下資產疑似遭高層賤賣，而有掏空公司之嫌，涉及內線交易、財報不實、非常規交易、掏空資產等經濟犯罪，全案現正漏夜偵辦中。

目前身兼基亞董事長兼執行長的張世忠，台灣大學醫學系畢業後，赴英取得英國倫敦大學光電醫學博士學位，返台後歷任台大醫院主治醫師、慈濟醫院主治醫師及科主任、慈濟醫學院醫學系系主任。

專案小組表示，目前全案分為高端內線交易，以及基亞非常規交易兩大部分，今天共約談兩公司共18人，搜索辦公室、住處及相關處所13處。其中高端內線交易部分，檢調掌握高端自2020年2月至2021年7月間，諸多重大訊息發布前，有內部知情人士涉嫌洩漏消息給親友購買高端股票，涉嫌內線交易。

另外基亞生技部分，則出現疑似高層以非常規交易、製作不實財報等手法、賤賣公司資產，涉嫌掏空公司上億元，張世忠等人稍晚將移送士檢複訊。

檢調搜索高端及母公司基亞生計，基亞董事長張世忠也在約談名單中。圖／翻攝基亞生技官網
檢調搜索高端及母公司基亞生計，基亞董事長張世忠也在約談名單中。圖／翻攝基亞生技官網

高端 內線交易

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